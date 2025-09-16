Трамп подал иск на $15 млрд: с кем и за что собирается судиться президент США

Иск на $15 миллиардов подал в Окружной суд США Среднего округа Флориды президент Дональд Трамп против газеты New York Times, четырёх её репортёров и издательства Penguin Random House.

Глава Белого дома требует от них возмещения ущерба и обвиняет в клевете, оскорблении и нанесении ущерба его репутации, сообщает Reuters.

В иске речь идет о ряде материалов в New York Times, на редакционную статью, опубликованную перед президентскими выборами 2024 года, в которой говорилось о его несостоятельности, и о книге издательства Penguin 2024 года под названием "Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха".

"Ответчики злонамеренно опубликовали книгу и статьи, зная, что эти публикации содержат отвратительные искажения и выдумки о президенте Трампе", — утверждает юридическая команда Трампа.

По словам адвокатов, публикации сильно ударили по деловой и личной репутации президента, тем самым нанеся огромный экономический ущерб его бренду и существенно повредив его будущим финансовым перспективам.

"Ущерб, нанесенный стоимости акций TMTG (Trump Media and Technology Group) — один из примеров того, как клевета ответчиков нанесла ущерб президенту Трампу", — говорится в иске.

На прошлой неделе глава Белого дома грозился судом одному из крупнейших изданий США за публикацию о якобы сексуальном подтексте в рисунке, переданном Джеффри Эпштейну на его день рождения.

Трамп уверял, что разорвал отношения с опальным финансистом, обвиненным в педофилии, еще до того, как в 2006 году юридические проблемы Эпштейна стали достоянием общественности.

"Сегодня мне выпала большая честь подать иск о клевете и оскорблении на сумму $15 миллиардов против The New York Times", — заявил политик накануне.

В своем посте в Truth Social Трамп обвинил газету в распространении лжи о нем самом, его семье и бизнесе, а также о республиканских движениях и идеологиях, таких как America First Movement ("Движение Америки прежде всего") и Make America Great Again ("Сделаем Америку снова великой" или MAGA).

Это – не первые разборки Трампа со СМИ. Ранее в этом году он подал в суд на The Wall Street Journal и ее владельцев, включая Руперта Мердока, на сумму не менее $10 миллиардов gdв связи с сообщением газеты о том, что его имя было в поздравлении с днем рождения Эпштейна в 2003 году.

В июле компания Paramount, материнская компания CBS, согласилась урегулировать иск, поданный Трампом, утверждающим, что новостная программа CBS "60 минут" обманным путем отредактировала интервью с бывшим вице-президентом Камалой Харрис, которое канал транслировал в октябре.

