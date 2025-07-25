В постели с дьяволом: "Южный Парк" показал самую злую сатиру на Трампа

Американский анимационный сериал "Южный Парк" оскандалился первой серией 27 сезона, где жестко прошелся по президенту США Дональду Трампу. Белый дом уже отреагировал на премьеру.

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Эпизод под названием "Нагорная проповедь" представляет собой едкую критику как трусости Paramount, так и стремления Трампа помыкать собственными избирателями, она действительно задевает. Даже для такого сериала, как "Южный Парк", который часто характеризовался своей злой сатирой, эта серия вполне может стать самой яростной за всю историю, пишет The Guardian.

О чем эпизод "Нагорная пропооведь"

Сюжет этой серии, заключается в том, что Эрик Картман, один из четырех главных героев, приходит в отчаяние из-за отмены Трампом финансирования общественной телерадиокомпании NPR, которую он слушает только потому, что ее непредубежденность кажется ему забавной. "Правительство не может отменить сериал. В смысле, какое шоу они закроют следующим?" – возмущается он.

Далее в кадре – анимированная версия Дональда Трампа. Представленный – с точки зрения голоса, поведения и стиля анимации – идентично Саддаму Хусейну из мультфильма "Южный Парк", президент в сериале повторяет фразу "Расслабься, парень" всем, кто с ним не согласен.

Стены Белого дома в мультфильме увешаны портретами обнаженного Трампа в королевских мантиях, сам герой, раздеваясь догола, прыгает в своей спальне в постель к Сатане, а тот отвергает его любовные приставания.

Он также постоянно подает на всех в суд и снимает штаны. Всего за серию без одежды президента зрители видят пять.

Трамп пытается успокоить жителей Южного Парка, возмущенных тем, что человек, за которого они голосовали, стал корыстным диктатором, вероятно, фигурировавшим в файлах Эпштейна. Когда же к ниму пришел-премьер министр Канады, который протестует против введенных Трампом пошлин, тот заявляет, что разбомбит Канаду, "как только что разбомбил Ирак".

В эпизоде показано также, как городские протесты освещаются в программе "60 минут", где ведущие боятся, что любое их слово спровоцирует новые президентские иски. "Ох, черт, боже", — бормочут они, глядя на изображение часовой бомбы.

Затем Иисус (последний раз многозначительно показанный в шоу в 2019 году, когда он принимал кокаин вместе с Сантой) обращается к жителям.

Появившись, чтобы исполнить желание президента вернуть христианство в систему образования, Иисус призывает всех не расстраивать Трампа еще больше.

"Вы видели, что случилось с CBS. Вы действительно хотите закончить как Колберт? Просто заткнитесь, или нас закроют. Если у кого-то есть власть президента, а также право подавать в суд и брать взятки, то он может сделать что угодно с кем угодно", – говорит он.

Напуганные проповедью, жители Южного Парка решают, что единственный способ выжить — это распространять поток протрамповских сообщений. Поэтому последние мгновения шоу отданы короткометражному фильму, где реалистичный фейковый Трамп, шатаясь, снимает одежду и идет по пустыне.

Как признавались затем создатели "Южного Парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, они четыре дня спорили с продюсерами, заретушировать интимное место или нет. Те требовали заретушировать. В итоге Стоун и Паркер, по их словам, решили просто пририсовать Трампу ниже пояса глазки, чтобы избежать ретуши.

Фокус по этическим соображениям не может опубликовать все вставки с Дональдом Трампом.

Трамп и Paramount: в чем причина конфликта и как он закончился

Упоминание Paramount в мультфильме не случайно. Дело в том, что компания согласилась выплатить $16 миллионов для досудебного урегулирования иска Дональда Трампа против своей дочерней телерадиокомпании CBS, пишет Financail Times.

В октябре 2024 года Трамп подал жалобу против медиасети CBS из-за интервью тогдашнего вице-президента Камалы Харрис в шоу "60 минут" (60 Minutes).

По его словам, журналисты отредактировали разговор с Гаррис таким образом, чтобы она звучала "связнее".

Сначала Трамп потребовал лишить CBS лицензии на вещание, послать полную стенограмму интервью и 10 млрд долларов за вероятное нарушение Закона об обманчивой торговой практике.

В мае 2025-го Трамп заявил, что готов отказаться от иска в обмен на публичные извинения и $25 миллионов. Адвокаты CBS назвали иск Трампа "безосновательным" и обвинили президента в попытке "обойти основополагающие принципы Первой поправки", позволяющие свободу слова. Многие юристы считали, что CBS в конечном счете выиграет суд, отчасти потому, что сеть не сообщила ничего фактически неточного.

Однако 1 июля компания Paramount заявила, что согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов для урегулирования его иска.

Стивен Колберт, чье шоу выходило на принадлежащем Paramount канале CBS, назвал это урегулирование "большой жирной взяткой", что спровоцировало закрытие его шоу, а его самого уволили. Компания заявила, что делает это по финансовым соображениям, но оппоненты ей не поверили.

В ожидании последствий

После выхода скандальной серии журналисты не исключают, что Трамп, который и так зол на Paramount, не простит такого публичного унижения, а сумма иска будет куда выше. Возникает вопрос, станет ли компания судиться или снова капитулирует.

Под угрозой также оказалось слияние Paramount с компанией Skydance стоимостью $8 миллиардов, согласие на которое должно дать правительство.

В Белом доме уже отреагировали на выходку авторов "Южного Парка". Заместительница пресс-секретаря Трампа Тейлор Роджерс, комментируя эту пародию, заявила, что "Южный Парк" никому не интересен уже 20 лет и "выдает банальные идеи, отчаянно пытаясь привлечь к себе внимание".

"Президент Трамп всего за полгода выполнил больше обещаний, чем любой другой президент в истории нашей страны, и никакое третьесортное шоу не перебьет череду побед президента Трампа", — заявила она.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп назвал самую "горячую штучку" в Белом доме.

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