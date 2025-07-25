У ліжку з дияволом: "Південний Парк" показав найзлішу сатиру на Трампа

Американський анімаційний серіал "Південний Парк" оскандалився першою серією 27 сезону, де жорстко пройшовся по президенту США Дональду Трампу. Білий дім уже відреагував на прем'єру.

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Епізод під назвою "Нагірна проповідь" є їдкою критикою як боягузтва Paramount, так і прагнення Трампа зневажати власних виборців, вона справді зачіпає. Навіть для такого серіалу, як "Південний Парк", який часто характеризувався своєю злою сатирою, ця серія цілком може стати найзапеклішою за всю історію, пише The Guardian.

Про що епізод "Нагірна проповідь"

Сюжет цієї серії полягає в тому, що Ерік Картман, один із чотирьох головних героїв, впадає в розпач через скасування Трампом фінансування громадської телерадіокомпанії NPR, яку він слухає тільки тому, що її неупередженість здається йому кумедною. "Уряд не може скасувати серіал. У сенсі, яке шоу вони закриють наступним?" — обурюється він.

Далі в кадрі — анімована версія Дональда Трампа. Представлений — з точки зору голосу, поведінки та стилю анімації — ідентично Саддаму Хусейну з мультфільму "Південний Парк", президент у серіалі повторює фразу "Розслабся, хлопче" усім, хто з ним не згоден.

Стіни Білого дому в мультфільмі обвішані портретами оголеного Трампа в королівських мантіях, сам герой, роздягаючись догола, стрибає у своїй спальні в ліжко до Сатани, а той відкидає його любовні домагання.

Він також постійно подає на всіх до суду і знімає штани. Загалом за серію без одягу президента глядачі бачать п'ять.

Трамп намагається заспокоїти жителів Південного Парку, обурених тим, що людина, за яку вони голосували, стала корисливим диктатором, який, імовірно, фігурував у файлах Епштейна. Коли ж до нього прийшов прем'єр-міністр Канади, який протестує проти запроваджених Трампом мит, той заявляє, що розбомбить Канаду, "як щойно розбомбив Ірак".

В епізоді показано також, як міські протести висвітлюються в програмі "60 хвилин", де ведучі бояться, що будь-яке їхнє слово спровокує нові президентські позови. "Ох, чорт, боже", — бурмочуть вони, дивлячись на зображення годинникової бомби.

Потім Ісус (востаннє багатозначно показаний у шоу 2019 року, коли він вживав кокаїн разом із Сантою) звертається до жителів.

З'явившись, щоб виконати бажання президента повернути християнство в систему освіти, Ісус закликає всіх не засмучувати Трампа ще більше.

"Ви бачили, що сталося з CBS. Ви справді хочете закінчити як Колберт? Просто заткніться, або нас закриють. Якщо у когось є влада президента, а також право подавати в суд і брати хабарі, то він може зробити що завгодно з ким завгодно", — каже він.

Налякані проповіддю, жителі Південного Парку вирішують, що єдиний спосіб вижити — це поширювати потік протрампівських повідомлень. Тому останні миті шоу віддані короткометражному фільму, де реалістичний фейковий Трамп, хитаючись, знімає одяг і йде пустелею.

Як зізнавалися потім творці "Південного Парку" Метт Стоун і Трей Паркер на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго, вони чотири дні сперечалися з продюсерами, заретушувати інтимне місце чи ні. Ті вимагали заретушувати. У підсумку Стоун і Паркер, за їхніми словами, вирішили просто домалювати Трампу нижче пояса очі, щоб уникнути ретуші.

Фокус з етичних міркувань не може опублікувати всі вставки з Дональдом Трампом.

Трамп і Paramount: у чому причина конфлікту і як він закінчився

Згадка Paramount у мультфільмі не випадкова. Річ у тім, що компанія погодилася виплатити $16 мільйонів для досудового врегулювання позову Дональда Трампа проти своєї дочірньої телерадіокомпанії CBS, пише Financail Times.

У жовтні 2024 року Трамп подав скаргу проти медіамережі CBS через інтерв'ю тодішньої віцепрезидентки Камали Гарріс у шоу "60 хвилин" (60 Minutes).

За його словами, журналісти відредагували розмову з Гарріс таким чином, щоб вона звучала "зв'язніше".

Спочатку Трамп зажадав позбавити CBS ліцензії на мовлення, надіслати повну стенограму інтерв'ю і 10 млрд доларів за ймовірне порушення Закону про оманливу торговельну практику.

У травні 2025-го Трамп заявив, що готовий відмовитися від позову в обмін на публічні вибачення і $25 мільйонів. Адвокати CBS назвали позов Трампа "безпідставним" і звинуватили президента в спробі "обійти основоположні принципи Першої поправки", що дозволяють свободу слова. Багато юристів вважали, що CBS зрештою виграє суд, почасти тому, що мережа не повідомила нічого фактично неточного.

Однак 1 липня компанія Paramount заявила, що погодилася виплатити Трампу 16 млн доларів для врегулювання його позову.

Стівен Колберт, чиє шоу виходило на каналі CBS, що належить Paramount, назвав це врегулювання "великим жирним хабарем", що спровокувало закриття його шоу, а його самого звільнили. Компанія заявила, що робить це з фінансових міркувань, але опоненти їй не повірили.

В очікуванні наслідків

Після виходу скандальної серії журналісти не виключають, що Трамп, який і так злий на Paramount, не пробачить такого публічного приниження, а сума позову буде значно вищою. Виникає питання, чи стане компанія судитися, чи знову капітулює.

Під загрозою також опинилося злиття Paramount із компанією Skydance вартістю $8 мільярдів, згоду на яке має дати уряд.

У Білому домі вже відреагували на витівку авторів "Південного Парку". Заступниця прес-секретарки Трампа Тейлор Роджерс, коментуючи цю пародію, заявила, що "Південний Парк" нікому не цікавий уже 20 років і "видає банальні ідеї, відчайдушно намагаючись привернути до себе увагу".

"Президент Трамп всього за півроку виконав більше обіцянок, ніж будь-який інший президент в історії нашої країни, і жодне третьосортне шоу не переб'є низку перемог президента Трампа", — заявила вона.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп назвав "найгарячішу штучку" в Білому домі.

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