Це не Меланія: Дональд Трамп назвав "найгарячішу штучку" в Білому домі

На думку президента США, його фаворитка "набагато крутіша", ніж спікер Палати представників.

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Президент США видав дивний найвищий ступінь похвали своїй новій фаворитці у своєму найближчому оточенні. Дональд Трамп назвав директорку розвідки Тулсі Габбард "найгарячішою в кімнаті", пише The Daily Beast.

Трамп оригінально похвалив директора розвідки

Це сталося на зустрічі з республіканськими законодавцями в Білому домі, Трамп особливо виділив Тулсі Габбард, заявивши: "Вона, типу, найгарячіша за всіх. Вона зараз найгарячіша в кімнаті".

Звертаючись до спікера Палати представників Майка Джонсона, який також був у натовпі присутніх, 79-річний президент США додав: "Спікер, вона зараз крутіша за вас, спікер. Вона зараз найгарячіша персона в залі, спікер", — викликавши вибух реготу серед присутніх.

44-річна Тулсі Габбард піднялася на вершину внутрішнього рейтингу впливу Трампа після того, як у п'ятницю заявила, що виявила документи, які нібито свідчать про те, що адміністрація Обами "сфабрикувала" розвіддані для просування ідеї про втручання Росії у вибори 2016 року.

Дональд Трамп і Тулсі Габбард Фото: Getty Images

Час для викриття так званої "зрадницької змови" Габбард не міг бути зручнішим для Дональда Трампа, який відчайдушно намагався відвернути увагу від того, як він поводився з файлами Джеффрі Епштейна.

"Габбард з'ясувала, що Барак Хусейн Обама очолював групу людей, які шахраювали на виборах, і шахраювали без жодних питань. У неї є всі документи, все, що вам потрібно. Ви знайшли те, що ми й не чекали, що буде знайдено. Ми дуже раді, що ви з нами. Ми дуже пишаємося тобою, Тулсі", — сказав Трамп на прийомі.

Габбард, яка балотувалася на посаду президента від Демократичної партії 2020 року і покинула партію тільки 2022 року, стверджує, що нечисленна партія розсекречених електронних листів і порядків денних зустрічей показує, як чиновники Обами нібито "фабрикували та політизували розвіддані", щоб зашкодити перемозі Трампа 2016 року й почати проти нього "багаторічний переворот".

Тулсі Габбард виявилася "найгарячішою" штучкою Трампа Фото: Getty Images

Однак у двопартійній доповіді Сенату за 2020 рік зроблено висновок про те, що Росія справді впливала на вибори, намагаючись домогтися обрання Трампа, але не вступала з ним у змову з цією метою. Держсекретар Марко Рубіо, на той час сенатор і голова Комітету з розвідки, схвалив розслідування. Інші доповіді дійшли такого самого висновку.

Після того, як Трамп у понеділок назвав 44-го президента США "серйозною загрозою" для Америки, повідомивши, що Обама сам "сфабрикував брехню про Росію, Росію, Росію", офіс Барака Обами опублікував рідкісну заяву.

"Ці дивні звинувачення сміховинні і являють собою слабку спробу відвернути увагу. Ніщо в документі, опублікованому минулого тижня, не спростовує широко розповсюджений висновок про те, що Росія намагалася вплинути на президентські вибори 2016 року, але не змогла успішно маніпулювати голосами", — ідеться в заяві прес-секретаря Обами Патріка Роденбуша.

Нагадаємо, раніше Трамп опублікував відео, створене ШІ, на якому Барака Обаму приводять до нього в наручниках.

А у квітні медіа писали про зміни в інтер'єрі Білого дому, пов'язані з Обамою і Трампом. З'ясувалося, що 46-й президент наказав зняти портрет 44-го, і натомість наказав розмістити картину із замахом на нього влітку 2024 року.