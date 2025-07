У тюремній робі за ґратами: Трамп опублікував кадри "арешту" Обами (відео)

Президент Сполучений Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на розслідування справи про втручання Російської Федерації у вибори 2016 року, до якої причетний тодішній очільник Білого дому Барак Обама. На відео, опублікованому Трампом, ідеться про арешт Обами та утримання за ґратами.

Зранку 21 липня чинний американський президент поширив у соцмережі Truth Social відео, згенероване штучним інтелектом. На відео, крім Обами, фігурували низки політиків з Демократичної партії. Кожен персонаж, який з'являвся у кадрі, говорив про важливість закону. Останні кадри показують 44-го президента, якого поліція затримує прямо у Білому домі.

Трамп розмістив відео, яке поширив користувач TikTok з ніком neo8171. На початку глядачі бачать Обаму, який говорить з трибуни про те, що "закон — понад усе". Далі ці ж слова начебто говорять інші політики та посадовці. У якийсь момент на екрані з'являється Овальний кабінет, у якому перебуває Трамп, а на сусідньому кріслі — Обама. Коли поліція підходить до президента-демократа, кидає його на коліна та починає вдягати кайданки, чинний глава США задоволено посміхається. Останні кадри, згенеровані ШІ, — Обама, вдягнутий у помаранчевий тюремний комбінезон, спершу сидить, опустивши голову, у камері, а потім сумно стоїть за ґратами.

"No one is above the law [Ніхто не стоїть вище закону]", — заявив Обама та інші фігуранти відео.

Під відео в TikTok протягом з'явилось понад 44 тис. коментарів. Найбільше схвалення отримали дописи, в яких критикують Обаму та стверджують, що за його часів демократи були "найкорумпованішими" і тому їх потрібно за це покарати.

Справа Обами — деталі

Допис Трампа з'явився через три дні після того, як керівниця Національної розвідки США Турсі Габбард опублікувала 100-сторінковий звіт про президентські вибори 2016 року. 18 липня медіа The New York Post розповіло, що ідеться про розслідування можливого впливу РФ на голосування американців. Розслідувачі, які працювали над справою за часів президентства Обами, підозрювали, що російські спецслужби проводили кібератаки і, ймовірно, допомагали Дональду Трампу перемогти на виборах. Висновки Габбард ґрунтуються на листуванні чиновників Обами. У листування вони насправді начебто визнавали, що "Росія не відіграла суттєвої ролі у впливі на вибори", але поширювали заяви, що вплив був.

На сторінці Facebook Барака Обами поки немає реакції на заяву Габбард та ШІ-відео Дональда Трампа.

Зазначимо, у квітні медіа писали про зміни у інтер'єрі Білого дому, пов'язані з Обамою та Трампом. З'ясувалось, що 46-й президент наказав зняти портрет 44-го, і натомість наказав розмістити картину з замахом на нього влітку 2024 року.

