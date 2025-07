В тюремной робе за решеткой: Трамп опубликовал кадры "ареста" Обамы (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на расследование дела о вмешательстве Российской Федерации в выборы 2016 года, к которому причастен тогдашний глава Белого дома Барак Обама. На видео, опубликованном Трампом, речь идет об аресте Обамы и содержании за решеткой.

Утром 21 июля действующий американский президент распространил в соцсети Truth Social видео, сгенерированное искусственным интеллектом. На видео, кроме Обамы, фигурировали ряд политиков из Демократической партии. Каждый персонаж, который появлялся в кадре, говорил о важности закона. Последние кадры показывают 44-го президента, которого полиция задерживает прямо в Белом доме.

Трамп разместил видео, которое распространил пользователь TikTok с ником neo8171. В начале зрители видят Обаму, который говорит с трибуны о том, что "закон — превыше всего". Далее эти же слова якобы говорят другие политики и чиновники. В какой-то момент на экране появляется Овальный кабинет, в котором находится Трамп, а на соседнем кресле — Обама. Когда полиция подходит к президенту-демократу, бросает его на колени и начинает надевать наручники, действующий глава США довольно улыбается. Последние кадры, сгенерированные ИИ, — Обама, одетый в оранжевый тюремный комбинезон, сначала сидит, опустив голову, в камере, а потом грустно стоит за решеткой.

"No one is above the law [Никто не стоит выше закона]", — заявил Обама и другие фигуранты видео.

Под видео в TikTok в течение появилось более 44 тыс. комментариев. Наибольшее одобрение получили сообщения, в которых критикуют Обаму и утверждают, что в его времена демократы были "самыми коррумпированными" и поэтому их нужно за это наказать.

Дело Обамы — детали

Сообщение Трампа появилось через три дня после того, как руководитель Национальной разведки США Турси Хаббард опубликовала 100-страничный отчет о президентских выборах 2016 года. 18 июля медиа The New York Post рассказало, что речь идет о расследовании возможного влияния РФ на голосование американцев. Расследователи, которые работали над делом во времена президентства Обамы, подозревали, что российские спецслужбы проводили кибератаки и, вероятно, помогали Дональду Трампу победить на выборах. Выводы Габбард основываются на переписке чиновников Обамы. В переписке они на самом деле якобы признавали, что "Россия не сыграла существенной роли во влиянии на выборы", но распространяли заявления, что влияние было.

На странице Facebook Барака Обамы пока нет реакции на заявление Габбард и ИИ-видео Дональда Трампа.

Отметим, в апреле медиа писали об изменениях в интерьере Белого дома, связанные с Обамой и Трампом. Выяснилось, что 46-й президент приказал снять портрет 44-го, и взамен приказал разместить картину с покушением на него летом 2024 года.

Напоминаем, 16 июля Дональд Трамп отреагировал на предположение о влиянии Первой леди Мелании Трамп на его политические решения.