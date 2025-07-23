Это не Мелания: Дональд Трамп назвал самую "горячую штучку" в Белом доме

По мнению президента США, его фаворитка "намного круче", чем спикер Палаты представителей.

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Президент США выдал странную превосходную степень похвалы своей новой фаворитке в своем ближайшем окружении. Дональд Трамп назвал директора разведки Тулси Габбард "самой горячей в комнате", пишет The Daily Beast.

Трамп оригинально похвалил директора разведки

Это произошло на встрече с республиканскими законодателями в Белом доме, Трамп особо выделил Тулси Габбард, заявив: "Она, типа, горячее всех. Она сейчас самая горячая в комнате".

Обращаясь к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который также был в толпе присутствующих, 79-летний президент США добавил: "Спикер, она сейчас круче вас, спикер. Она сейчас самая горячая персона в зале, спикер", — вызвав взрыв хохота среди присутствующих.

44-летняя Тулси Габбард поднялась на вершину внутреннего рейтинга влияния Трампа после того, как в пятницу заявила, что обнаружила документы, якобы свидетельствующие о том, что администрация Обамы "сфабриковала" разведданные для продвижения идеи о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Дональд Трамп и Тулси Габбард Фото: Getty Images

Время для разоблачения так называемого "изменнического заговора" Габбард не могло быть более удобным для Дональда Трампа, который отчаянно пытался отвлечь внимание от того, как он обращался с файлами Джеффри Эпштейна.

"Габбард выяснила, что Барак Хусейн Обама возглавлял группу людей, которые мошенничали на выборах, и мошенничали без всяких вопросов. У нее есть все документы, все, что вам нужно. Вы нашли то, что мы и не ждали, что будет найдено. Мы очень рады, что вы с нами. Мы очень гордимся тобой, Тулси", — сказал Трамп на приеме.

Габбард, которая баллотировалась на пост президента от Демократической партии в 2020 году и покинула партию только в 2022 году, утверждает, что немногочисленная партия рассекреченных электронных писем и повесток дня встреч показывает, как чиновники Обамы якобы "фабриковали и политизировали разведданные", чтобы помешать победе Трампа в 2016 году и начать против него "многолетний переворот".

Тулси Габбард оказалась самой "горячей" штучкой Трампа Фото: Getty Images

Однако в двухпартийном докладе Сената за 2020 год сделан вывод о том, что Россия действительно влияла на выборы, пытаясь добиться избрания Трампа, но не вступала с ним в сговор с этой целью. Госсекретарь Марко Рубио, в то время сенатор и председатель Комитета по разведке, одобрил расследование. Другие доклады пришли к такому же выводу.

После того, как Трамп в понедельник назвал 44-го президента США "серьезной угрозой" для Америки, сообщив, что Обама сам "сфабриковал ложь о России, России, России", офис Барака Обамы опубликовал редкое заявление .

"Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание. Ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает широко распространенный вывод о том, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года, но не смогла успешно манипулировать голосами", — говорится в заявлении пресс-секретаря Обамы Патрика Роденбуша.

Напомним, ранее Трамп опубликовал видео, созданное ИИ, на котором Барака Обаму приводят к нему в наручниках.

А в апреле медиа писали об изменениях в интерьере Белого дома, связанные с Обамой и Трампом. Выяснилось, что 46-й президент приказал снять портрет 44-го, и взамен приказал разместить картину с покушением на него летом 2024 года.