Трамп подав позов на $15 млрд: з ким і за що збирається судитися президент США

Позов на $15 мільярдів подав до Окружного суду США Середнього округу Флориди президент Дональд Трамп проти газети New York Times, чотирьох її репортерів і видавництва Penguin Random House.

Related video

Глава Білого дому вимагає від них відшкодування збитків і звинувачує в наклепі, образі та нанесенні шкоди його репутації, повідомляє Reuters.

У позові йдеться про низку матеріалів у New York Times, на редакційну статтю, опубліковану перед президентськими виборами 2024 року, в якій ішлося про його неспроможність, і про книгу видавництва Penguin 2024 року під назвою "Щасливий невдаха: як Дональд Трамп розтратив статки свого батька і створив ілюзію успіху".

"Відповідачі зловмисно опублікували книжку і статті, знаючи, що ці публікації містять огидні спотворення і вигадки про президента Трампа", — стверджує юридична команда Трампа.

За словами адвокатів, публікації сильно вдарили по діловій та особистій репутації президента, у такий спосіб завдавши величезної економічної шкоди його бренду та істотно зашкодивши його майбутнім фінансовим перспективам.

"Збиток, нанесений вартості акцій TMTG (Trump Media and Technology Group) — один із прикладів того, як наклеп відповідачів завдав шкоди президенту Трампу", — ідеться в позові.

Минулого тижня глава Білого дому погрожував судом одному з найбільших видань США за публікацію про нібито сексуальний підтекст у малюнку, переданому Джеффрі Епштейну на його день народження.

Трамп запевняв, що розірвав стосунки з опальним фінансистом, обвинуваченим у педофілії, ще до того, як 2006 року юридичні проблеми Епштейна стали надбанням громадськості.

"Сьогодні мені випала велика честь подати позов про наклеп і образу на суму $15 мільярдів проти The New York Times", — заявив політик напередодні.

У своєму пості в Truth Social Трамп звинуватив газету в поширенні неправди про нього самого, його сім'ю і бізнес, а також про республіканські рухи та ідеології, такі як America First Movement ("Рух Америки насамперед") і Make America Great Again ("Зробимо Америку знову великою" або MAGA).

Це — не перші розбірки Трампа зі ЗМІ. Раніше цього року він подав до суду на The Wall Street Journal та її власників, включно з Рупертом Мердоком, на суму щонайменше $10 мільярдів gdу зв'язку з повідомленням газети про те, що його ім'я було в привітанні з днем народження Епштейна 2003 року.

У липні компанія Paramount, материнська компанія CBS, погодилася врегулювати позов, поданий Трампом, який стверджував, що новинна програма CBS "60 хвилин" обманним шляхом відредагувала інтерв'ю з колишнім віцепрезидентом Камалою Гарріс, яке канал транслював у жовтні.

Нагадаємо, що популярний мультсеріал "Південний Парк" показав найзлішу сатиру на Трампа.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії активісти готуються до візиту Трампа до Віндзорського замку і вже розстелили на галявині перед резиденцією короля величезне фото політика з Епштейном.