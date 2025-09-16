"Ви шкодите Австралії": Трамп почав погрожувати репортеру після питання про його бізнес (відео)

Питання журналіста про бізнес Дональда Трампа викликало різку реакцію у президента США. Американський лідер ухилився від розгорнутої відповіді, а після цього наказав журналістам замовкнути.

Різка відповідь Дональда Трампа щодо його підприємницької діяльності прозвучала під час спілкування з журналістами біля Білого дому 16 вересня. Австралійський журналіст запитав, чи має чинний президент США активно вести бізнес.

Трамп різко відреагував на питання про свою бізнес-діяльність. На відео з 10:46.

"Я не займаюся бізнесом, діти займаються", — відповів Трамп і запитав у журналіста, звідки той приїхав.

Почувши, що репортер з Австралії, американський лідер заявив, що той сильно шкодить своїй країні.

"Ви зараз дуже шкодите Австралії, а вони хочуть зі мною порозумітися. Ви ж знаєте, що ваш лідер скоро приїде до мене? Я розповім йому про вас. Ви задаєте дуже поганий тон", — сказав Дональд Трамп.

Після цього президент США відійшов до інших репортерів, а на хвилю інших запитань кинув у бік журналістів коротку репліку: "Тихо!" ("Quiet!").

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами 15 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що торік від наркотиків у США померли 300 млн людей. При цьому загальна чисельність населення Штатів складає близько 340 млн.

Інформаційне агентство Reuters 16 вересня писало, що Дональд Трамп подав позов на $15 млрд проти газети New York Times, чотирьох репортерів і видавництва Penguin Random House через низку матеріалів про нього. Він звинуватив журналістів в образі та завданні шкоди його репутації.