17 Patriot для України: Трамп не відповів, коли ЗСУ отримають обіцяні ЗРК (відео)

Журналіст запитав президента США про обіцяну ще два місяці тому поставку Україні ЗРК Patriot. Але Дональд Трамп натомість заявив, що "любить Україну".

Related video

Трамп ухилився від відповіді на питання про обіцяну поставку Україні 17 установок Patriot, заявивши, що він покладе край війні. Це сталось під час короткої пресконференції на шляху президента США до Великобританії, куди він прямує із візитом.

Дональд Трамп не відповів на запитання про "Патріоти"

Журналіст нагадав: "Ви обіцяли 17 Patriot Україні два місяці тому".

Цю обіцянку президент США дав 14 липня 2025 року під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте в Білому домі.

Трамп запитав: "Звідки ви?"

Журналіст: "З України. Вони надійдуть? Ви знаєте, коли вони будуть доставлені?"

Трамп: "Що? Хто доставлений?"

Журналіст: "Патріоти. Ви обіцяли 17 Patriot Україні два місяці тому".

"Дозвольте мені сказати, що я люблю Україну. Я люблю народ України. Тому я і подумав, що у вас легкий український акцент. Але країна перебуває у скрутному становищі. Це ніколи не повинно було статися, але я збираюся це зупинити", - заявив Дональд Трамп.

Президент США також повторив свою нову сентенцію про те, як він зупинив сім воєн за вісім місяців, знов сказав, що сподівався, що війну в Україні буде зупинити найлегше, бо він "знає Путіна", але Володимир Зеленський та Володимир Путін "ненавидять" один одного – тому це важка задача та пішов.

Нагадаємо, тим часом адміністрація Дональда Трампа дала "зелене світло" першим постачанням американського озброєння для України, які оплачуються коштом союзників по НАТО. Це рішення відкриває шлях до відновлення постачання зброї Києву після перерви.

А питання журналіста з Австралії про бізнес Дональда Трампа викликало різку реакцію у президента США. Американський лідер ухилився від розгорнутої відповіді, а після цього наказав журналістам замовкнути.