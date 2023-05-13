Росія намагалася за допомогою "Кинджала" знищити систему Patriot біля Києва, — CNN

Сигнали радарів Patriot, з допомогою яких виявляються повітряні небезпеки, дозволяють противнику визначати координати ЗРК. За даними США, російські сили змогли встановити місцезнаходження ЗКР Patriot у районі Києва.

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Минулого тижня Росія намагалася знищити передану Україні систему ППО Patriot, для чого використовувалась гіперзвукова ракета. Про це повідомляє CNN із посиланням на кілька урядових джерел.

Проте задум окупантів провалився, і натомість ЗСУ перехопили запущену російську ракету "Кинджал", пояснили представники США. Це перший підтверджений випадок успішного застосування високотехнологічної американської системи ППО, яка лише кілька тижнів тому надійшла на озброєння України.

Повідомляється, що для перехоплення українські повітряні сили випустили кілька ракет Patriot з різних кутів. Це показово, зазначили представники США, у тому, як швидко українські збройні сили освоюють складні західні системи.

Сигнали, за якими виявили Patriot

Офіційні особи США вважають, що росіяни зафіксували сигнали, які йшли від установки Patriot, що дозволило їм направити ракету "Кинджал" в район дислокації Patriot.

Сигнали радарів Patriot, за допомогою яких виявляються загрози, у свою чергу, дають противнику можливість встановити місце, де ЗРК розміщений.

Є способи певною мірою приховати ці сигнали, але, за даними США, російські сили, очевидно, змогли визначити місцеперебування установки у районі Києва.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що знищення ракети "Кинджал" шокувало росіян.

Також повідомлялося, що у Міноборони РФ заявили, що американський ЗРК Patriot не міг знищити російську аеробалістичну ракету "Кинджал". Однак ця заява прозвучала через тиждень після того, як ракета була збита.