​​РФ пыталась с помощью "Кинжала" уничтожить систему Patriot возле Киева, — CNN

Сигналы радаров Patriot, с помощью которых обнаруживаются воздушные угрозы, позволяют противнику определять координаты ЗРК. По данным США, российские силы смогли установить местонахождение ЗКР Patriot в районе Киева.

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На прошлой неделе Россия пыталась уничтожить переданную Украине систему ПВО Patriot, для чего использовалась гиперзвуковая ракета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько правительственных источников.

Однако замысел оккупантов провалился, и вместо этого ВСУ перехватили запущенную российскую ракету "Кинжал", пояснили представители США. Это первый подтвержденный случай успешного применения высокотехнологичной американской системы ПВО, которая лишь несколько недель тому назад поступила на вооружение Украины.

Сообщается, что для перехвата украинские Воздушные силы выпустили несколько ракет Patriot с разных углов. Это показательно, отметили представители США, в том, как быстро украинские вооруженные силы осваивают сложные западные системы.

Сигналы, по которым обнаружили

Официальные лица США считают, что россияне зафиксировали сигналы, которых шли от установки Patriot, что позволило им направить ракету "Кинжал" в район дислокации Patriot.

Сигналы радаров Patriot, с помощью которых обнаруживаются угрозы, в свою очередь, дают противнику возможность установить место, где ЗРК размещен.

Есть способы до некоторой степени скрыть эти сигналы, но, по данным США, российские силы, очевидно, смогли определить местонахождение установки в районе Киева.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уничтожение ракеты "Кинжал" шокировало россиян.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ заявили, что американский ЗРК Patriot не мог уничтожить российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал". Такое заявление прозвучало спустя неделю после того, как ракета была сбита.