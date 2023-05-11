"Для россиян это был шок": Данилов об уничтожении ракеты "Кинжал"

По словам секретаря СНБО, Россия считала свои ракеты неуязвимыми, а американский Patriot неприятно удивил врага.

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Для России стало неожиданным то, что теперь Вооруженные Силы Украины могут сбивать российские аэробалистические ракеты "Кинжал", которые до этого не имели средств перехватить. Об этом в эфире телемарафона 11 мая сказал секретарь Совбеза и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, перехват ракеты стал шоком для Российской Федерации, поскольку в РФ считали свою "баллистику" неуязвимой для систем ПВО, а американский комплекс Patriot стал неприятной неожиданностью для врага.

"Для россиян это был шок, ведь они считали ракеты "Кинжал" невозможно сбить. Поэтому понимаем, что небо у нас защищено", — отметил он.

Алексей Данилов отметил, что Patriot способен перехватывать не только "Кинжалы", но и эффективно сбивать другие цели.

Напомним, что по мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, в РФ планировали выдать уничтожение Верховной Рады за "победу" до 9 мая и намеревались уничтожить здание парламента Украины ударом аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" в ответ на атаку беспилотных летательных аппаратов по Кремль.

В ночь на 4 мая защитники Украины сбили российскую крылатую ракету Х-47 "Кинжал", ранее считавшуюся неуязвимой. Украинские военные смогли сбить ее с зенитно-ракетного комплекса Patriot, полученного от США.