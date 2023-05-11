Минув тиждень: у Міноборони Росії вигадали, чому ЗРК Patriot не збив "Кинджал"

Російські фахівці впевнені, що швидкість польоту аеробалістичної ракети вища за граничні режими західних систем ППО. Уламки знищеного снаряда неодноразово показували на відео.

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Американський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot нібито не міг знищити російську аеробалістичну ракету "Кинджал". Про це сказав агентству "РІА Новини" 11 травня високопоставлений чиновник Міноборони Росії.

На його думку, ЗРК Patriot просто не здатна перехоплювати цілі на такій швидкості.

"Швидкість польоту "Кинджала" перевищує граничні режими поставлених Києву ЗРК. На кінцевій ділянці польоту ракета маневрує і практично вертикально заходить в ціль", — прокоментував співрозмовник.

Кореспондент таблоїду Bild показував уламки знищеної ракети "Кинджал" Фото: Скріншот

У Міноборони Росії впевнені, що такі характеристики ракети унеможливлюють її перехоплення.

"Вкидання про збиту ракету — це спроба видати бажане за дійсне", — підсумував російський чиновник.

Нагадаємо, що кореспондент німецького таблоїду Bild Пауль Ронцхаймер 10 травня показував на відео уламки знищеної ракети "Кинджал". Аеробалістична ракета вважалася чудо-зброєю Путіна, коментував він.

Про знищення аеробалістичної ракети "Кинджал" стало відомо 4 травня. Приблизно о 2-й ночі винищувач МіГ-31К злетів з аеродрому "Саваслейка" в РФ і випустив ракету.

Прессекретар Пентагону Пет Райдер 9 травня підтвердив факт знищення "Кинджала" американською системою ППО Patriot. Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов 11 травня заявив, що росіяни були шоковані, коли дізналися про знищення ракети.