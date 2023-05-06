"За поребриком горить": Ігнат розкрив подробиці про збитий "Кинджал" (відео)

ЗСУ розвіяли міф про невразливість російських аеробалістичних ракет і показали, що можуть ефективно застосовувати західні комплекси ППО, зокрема Patriot.

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У ніч проти 4 травня захисники України вперше збили російську аеробалістичну ракету "Кинджал". Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкрив подробиці в ефірі національного телемарафону.

Близько 2-ї ночі носій ракет "Кинджал" МіГ-31К злетів із аеродрому "Савайслейка" в Росії та запустив аеробалістичну ракету. Повітряне командування, яке відповідає за ситуацію на Київщині, стежило за літаком, а дивізіон ППО уразив загрозу за допомогою ЗРК Patriot — для нього це була перша балістична ракета, збита на території України. Спікер позитивно оцінив випадок ураження російського "Кинджала".

"Безумовно, це хороша новина. Там зараз, за поребриком, горить, уже, напевно, не перший день, тому що це фактично ляпас Росії. Вони розповідали, ніби Patriot — застаріле американське озброєння, що воно нічого не може, ніби російська зброя — найкраща у світі. Ось маємо підтвердження, що воно ефективно працює навіть проти супер, як вони називають, гіперзвукової ракети. Не така вже вона і гіпер", — висловився Юрій Ігнат.

Він додав, що невдовзі на бойове чергування заступлять інші дивізіони ЗСУ, оснащені комплексами Patriot і SAMP-T. Командування посилюватиме протиповітряну оборону в найважливіших районах, у тому числі в Києві, де розташовані центральні органи влади й об'єкти критичної інфраструктури. Західні комплекси ППО дозволять захистити небо не лише від балістичних ракет, таких як "Кинджал", але також літаків і керованих авіаційних бомб.

"Ніхто не вірив, що Patriot може бути в Україні. Хочемо, щоб партнери бачили його в роботі, — зазначив представник Повітряних сил. — Показали всьому світу: допомагайте нам. Хочемо, щоб ще німецькі партнери збільшили нам постачання IRIS-T, однієї з найкращих систем".

6 травня командувач Повітряних сил України Микола Олещук підтвердив, що ППО збила ракету "Кинджал". Він назвав подію історичною, але закликав ЗМІ не публікувати інформацію до офіційного підтвердження.

Про ураження російської ракети "Кинджал" над Києвом стало відомо 5 травня. Понад добу командування ЗСУ не підтверджувало цю інформацію, зокрема Юрій Ігнат.