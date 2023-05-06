"За поребриком горит": Игнат раскрыл подробности о сбитом "Кинжале" (видео)

ВСУ развеяли миф о неуязвимости российских аэробаллистических ракет и показали, что могут эффективно применять западные комплексы ПВО, в частности Patriot.

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В ночь на 4 мая защитники Украины впервые сбили российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл подробности в эфире национального телемарафона.

Около 2 часов ночи носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К взлетел с аэродрома "Савайслейка" в России и запустил аэробаллистическую ракету. Воздушное командование, которое отвечает за ситуацию в Киевской области, следило за самолетом, а дивизион ПВО поразил угрозу с помощью ЗРК Patriot — для него это была первая баллистическая ракета, сбитая на территории Украины. Спикер положительно оцени случай поражения российского "Кинжала".

"Безусловно, это хорошая новость. Там сейчас, за поребриком, горит, уже, наверное, не первый день, потому что это фактически пощечина России. Они рассказывали, будто Patriot — устаревшее американское вооружение, что он ничего не может, будто российское оружие — лучшее в мире. Вот имеем подтверждение, что оно эффективно работает даже против супер, как они называют, гиперзвуковой ракеты. Не такая уже она и гипер", — высказался Юрий Игнат.

Он добавил, что вскоре на боевое дежурство заступят другие дивизионы ВСУ, оснащенные комплексами Patriot и SAMP-T. Командование будет усиливать противовоздушную оборону в самых важных районах, в том числе в Киеве, где расположены центральные органы власти и объекты критической инфраструктуры. Западные комплексы ПВО позволят защитить небо не только от баллистических ракет, таких как "Кинжал", но также самолетов и управляемых авиационных бомб.

"Никто не верил, что Patriot может быть в Украине. Хотим, чтобы партнеры видели его в работе", — отметил представитель Воздушных сил. — "Показали всему миру: помогайте нам. Хотим, чтобы еще немецкие партнеры увеличили нам поставки IRIS-T, одной из самых лучших систем".

6 мая командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил, что ПВО сбила ракету "Кинжал". Он назвал событие историческим, но призвал СМИ не публиковать информацию до официального подтверждения.

О поражении российской ракеты "Кинжал" над Киевом стало известно 5 мая. Больше суток командование ВСУ не подтверждали эту информацию, в том числе Юрий Игнат.