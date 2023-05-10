"Вважався чудо-зброєю Путіна": у ЗМІ показали уламки збитого в Україні "Кинджала" (відео)

Як зазначає кореспондент Bild Пауль Ронцхаймер, знищення українцями російської гіперзвукової ракети "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot стало сенсацією.

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Кореспондент німецького видання Bild Пауль Ронцхаймер показав кадри з уламками збитої в Україні ракети, випущеної із російського гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу "Кинджал". Відповідне відео журналіст опублікував на своїй сторінці у Twitter 10 травня.

Ронцхаймер зазначив, що українцям вдалося перехопити російську ракету за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot, наданого США.

"Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася чудо-зброєю Путіна. Наразі тут проводиться експертиза її частин", — написав журналіст.

ЗМІ показали уламки ракети "Кинджал"

В Україні збили ракету "Кинджал": що відомо

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у ніч проти 4 травня в Україні вперше збили російську аеробалістичну ракету "Кинджал".

"Безумовно, це хороша новина. Там зараз, за поребриком, горить уже, напевно, не перший день, тому що це фактично ляпас Росії", — констатував Ігнат.

Пізніше, 9 травня, речник Міноборони США Пет Райдер підтвердив, що українські військові збили російську крилату ракету "Кинджал" за допомогою американської системи Patriot.

Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, знищення аеробалістичної ракети "Кинджал" над Києвом стало сильним репутаційним ударом по російському ВПК.

Нагадаємо, що на думку полковника ЗСУ у запасі Романа Світана, у РФ намагалися знищити будівлю парламенту України ударом гіперзвукової ракети Х-47 "Кинджал" у відповідь на атаку БПЛА на Кремль. Таким чином росіяни нібито хотіли здобути "перемогу" до 9 травня.