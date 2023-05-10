ЗРК Patriot збив ракету "Кинджал" над Києвом: експерт вказав на удар по репутації РФ

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, американський ЗРК Patriot отримав в Україні чудову рекламу. Російські пропагандисти казали, що "Кинджали" неможливо перехопити.

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Знищення аеробалістичної ракети "Кинджал" над Києвом стало сильним репутаційним ударом по російському ВПК. Про це сказав в інтерв'ю ТСН 10 травня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot, конкурент російських С-400 та С-300, отримав в Україні чудову рекламу, зауважив оглядач.

"Це перший "Кинджал", який був збитий у сучасній історії. Це унікальний випадок", — додав Коваленко.

Російська пропаганда, за його словами, постійно говорила про "Кинджали" як про ракету, яку неможливо перехопити. Вона нібито не має аналогів у світі.

"Від гіперзвуку у цієї ракети тільки швидкість, іншим характеристикам гіперзвукової зброї вона не відповідає", — пояснив експерт.

Пропагандисти намагалися всіляко дискредитувати ЗРК Patriot, тому що це — основний конкурент російським С-300 та С-400 в експорті.

"Отже, що відбувається? Зброя, яка нібито не має аналогів у світі, знищується. Робить це ЗРК Patriot. Це максимальний репутаційний удар по Росії і при цьому чудова реклама для ЗРК Patriot", — підкреслив Коваленко.

ЗСУ збили ракету "Кинджал": як це було?

Українські військові знищили аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал" у ніч із 3 на 4 травня у небі над Києвом за допомогою ЗРК Patriot. ЗМІ писали про перехоплення боєприпасу близько 2.40 ночі.

Бойова частина Х-47 — 500 кг, а швидкість польоту цієї ракети перевищує 12 тисяч км/год. Росія прийняла на озброєння цей тип снарядів у 2018 році та виробила близько кількох десятків.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спочатку спростовував дані про збиття "Кинджала" над Києвом. Журналісти Defense Express перевірили фото уламків ракети та підтвердили, що це була Х-47 "Кинджал", а не балістичні снаряди від ОТРК "Іскандер" або Х-22.

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук 6 травня офіційно визнав збивання ракети "Кинджал".

"Вітаю український народ з історичною подією. Так, ми збили Кинджал, що не має аналогів", — заявляв він.

А 9 травня успіхи ЗСУ підтвердили у Пентагоні – бригадний генерал Пет Райдер підтвердив, що над Києвом "приземлили" російську аеробалістичну ракету. США обіцяють і надалі постачати Україні системи ППО та боєприпаси до них для контролю повітряного простору.

Військові, які успішно застосували ЗРК Patriot, проходили навчання в Оклахомі, повідомили джерела каналу CNN.

Полковник Збройних сил України у запасі Роман Світан 7 травня припустив, що окупанти хотіли потрапити ракетою до будівлі Верховної Ради України. Якби ракета "Кинджал" потрапила в купол, будівлю парламенту повністю було б знищено.