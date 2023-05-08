США підтвердили збиття "Кинджалу" ЗРК Patriot: екіпаж навчали в Оклахомі

У Пентагоні, як стверджують журналісти, назвали перехоплення "Киджалу" великою віддачею від інвестицій.

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Американські військові впевнені, що заява Повітряних сил України про перехоплення нібито гіперзвукової ракети Х-47М" "Кинджал" є правдивою. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

США впевнені, що їхня розробка зенітно-ракетний комплекс Patriot міг збити "Кинджал". Відомо, що комплекс здатний ефективно протистояти балістичним ракетам та в теорії він може збивати й аеробалістичну зброю повітряного базування. Перехоплення українським розрахунком лише підтверджують теоретичні можливості ЗРК Patriot, кажуть у Пентагоні джерела видання.

Також джерела стверджують, що українська заява про збиття "Кинджалу" наприкінці минулого тижня викликала галас у Пентагоні. Тому що у РФ президент Путін стверджував, що російська ракета здатна подолати будь-які наявні системи ППО. Після перехоплення "Кинджалу" у Кремля тепер виникають сумніви, чи долетить ракета до цілі, бо раніше вважалось, що використання боєприпасу означатиме влучання у ціль.

Залишки збитої ракети Х-47 Фото: Defense Express

До того ж для РФ виробництво "Кинджалу" було складним завданням і до початку повномасштабного вторгнення. Після впровадження західних санкцій це завдання стала ще важчим.

Окрім цього у виданні пишуть, що збиття українськими операторами без допомоги американських інструкторів такої цілі як "Кинджал", є "великою віддачею від інвестицій". Військових навчали у штаті Оклахома.

Нагадаємо, 5 травня ЗМІ показали перехоплення "Кинджалу". Спочатку в Повітряних силах стверджували, що такого не було, але згодом підтвердили.