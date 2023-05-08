США подтвердили перехват "Кинжала" ЗРК Patriot: экипаж обучали в Оклахоме

В Пентагоне, как утверждают журналисты, назвали перехват "Киджала" большой отдачей от инвестиций.

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Американские военные уверены, что заявление Воздушных сил Украины о перехвате якобы гиперзвуковой ракеты Х-47М "Кинжал" правдиво. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

США уверены, что их разработка зенитно-ракетного комплекса Patriot мог сбить "Кинжал". Известно, что комплекс способен эффективно противостоять баллистическим ракетам и в теории может сбивать и аэробаллистическое оружие воздушного базирования. Перехват украинским расчетом подтверждают теоретические возможности ЗРК Patriot, говорят в Пентагоне источники издания.

Также источники утверждают, что украинское заявление о перехвате "Кинжала" в конце прошлой недели вызвало шум в Пентагоне. Потому что в РФ президент Путин утверждал, что российская ракета способна преодолеть любые существующие системы ПВО. После перехвата "Кинжала" у Кремля теперь возникают сомнения, долетит ли ракета до цели, поскольку раньше считалось, что использование боеприпаса будет означать попадание в цель.

Остатки сбитой ракеты Х-47 Фото: Defense Express

К тому же для РФ производство "Кинжала" было сложной задачей и до начала полномасштабного вторжения. После внедрения западных санкций эта задача стала еще более сложной.

Кроме этого в издании пишут, что перехват украинскими операторами, без помощи американских инструкторов такой цели как "Кинжал", является "большой отдачей от инвестиций". Военных учили в штате Оклахома.

Напомним, 5 мая СМИ показали перехват "Кинжала". Сначала в воздушных силах утверждали, что такого не было, но впоследствии подтвердили.