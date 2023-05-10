"Считался чудо-оружием Путина": в СМИ показали обломки сбитого в Украине "Кинжала" (видео)

Как отмечает корреспондент Bild Пауль Ронцхаймер, уничтожение украинцами российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" при помощи ЗРК Patriot стало сенсацией.

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Корреспондент немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер показал кадры с обломками сбитой в Украине ракеты, выпущенной из российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Соответствующее видео журналист опубликовал на своей странице в Twitter 10 мая.

Ронцхаймер отметил, что украинцам удалось перехватить российскую ракету при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot, предоставленного США.

"Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием Путина. Сейчас здесь проводится экспертиза ее частей", — написал журналист.

СМИ показали обломки ракеты "Кинжал"

В Украине сбили ракету "Кинжал": что известно

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в ночь на 4 мая в Украине впервые сбили российскую аэробаллистическую ракету "Кинжал".

"Безусловно, это хорошая новость. Там сейчас, за поребриком, горит, уже, наверное, не первый день, потому что это фактически пощечина России", — констатировал Игнат.

Позже, 9 мая, пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер подтвердил, что украинские военные сбили российскую крылатую ракету "Кинжал" с помощью американской системы Patriot.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, уничтожение аэробаллистической ракеты "Кинжал" над Киевом стало сильным репутационным ударом по российскому ВПК.

Напомним, что по мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, в РФ пытались уничтожить здание парламента Украины ударом гиперзвуковой ракетой Х-47 "Кинжал" в ответ на атаку БПЛА на Кремль. Таким образом россияне якобы хотели получить "победу" к 9 мая.