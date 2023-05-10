Пентагон подтвердил: Украина сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью Patriot (видео)
По словам бригадного генерала Пэта Райдера, в ближне- и долгосрочной перспективе США уделят внимание закупке дополнительных систем ПВО и боеприпасов, чтобы помочь Украине контролировать воздушное пространство и защитить граждан от ракет РФ и иранских дронов.
Во вторник, 9 мая, пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что украинские военные сбили российскую крылатую ракету "Кинжал" с помощью системы ПВО Patriot. Пресс-конференция Пентагона транслировалась в Twitter.
Журналист задал вопрос, действительно ли ВСУ "приземлили" российскую ракету, и о текущем состоянии украинских ПВО в целом.
"Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету с помощью системы противоракетной обороны Patriot. Как известно, эта система — часть более широкого спектра возможностей ПВО, которыми Соединенные Штаты и международное сообщество обеспечило Украину", — сообщил Райдер.
По его словам, система Patriot — один из элементов многоуровневых интегрированных возможностей ПВО, которые есть у Украины.
Он добавил, что США и партнеры продолжат поставлять наземные возможности ПВО и боеприпасы к ним, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное воздушное пространство и защитить украинских граждан от российских крылатых ракет и иранских дронов.
По словам райдера, в ближнесрочной и долгосрочной перспективе США уделят внимание закупке дополнительных систем ПВО и боеприпасов.
Первый "перехват гиперзвуковой ракеты в боевых условиях"
Вопрос об "операционных подробностях" — о том, была ли система ПВО Patriot, сбившая российскую ракету, предоставлена США, Нидерландами или Германией, американский генерал переадресовал к Минобороны Украины. Но он все же подтвердил, что американская система Patriot "уже там".
"Американская система Patriot находится в Украине. Но что касается конкретной батареи, которую они использовали, — была ли это поставленная американцами, голландцами, — здесь я бы советовал обратиться к украинцам", — отметил он.
Райдеру также задали вопрос о том, был ли это "первый случая перехвата гиперзвуковой ракеты в боевых условиях"? Но он ответил, что других подробностей, помимо подтверждения, что система Patriot сбила российскую ракету "Кинжал", пока нет.
Напомним, что группа европейских стран планирует закупать для Украины дальнобойные ракеты. Фонд для закупок и поставок вооружений Украине предложил компаниям-производителям ракет сообщить, готовы ли они поставлять такие вооружения. С заинтересованными компаниями начнут сотрудничество с 5 июня.
Также сообщалось, что Франция передаст Украине саперные бронемобили VAB Gеnie. Эти БТР оснащены баллистической защитой и защитой от взрывов. Для десанта предусмотрены амортизирующиеся при подрывах кресла.