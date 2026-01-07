Пентагон втрое увеличит производство ракет для системы ПВО Patriot: что известно о новом соглашении

С 600 до 2000 единиц планирует увеличить ежегодное производство боеприпаса PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) американская компания Lockheed Martin. Это на сегодня самая современная версия ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot, который, в том числе, используется и в Украине.

Накануне Министерство обороны США в партнерстве с Lockheed Martin объявило о подписании семилетнего рамочного соглашения, которое устанавливает новую, преобразующую модель закупок для расширения производства и закупок боеприпасов, сообщили в оборонном ведомстве.

Соглашение является прямым результатом новой Стратегии трансформации закупок Министерства, представленной министром обороны Питом Хегсетом в ноябре прошлого года.

"Мы стабилизируем сигналы спроса. Мы будем заключать с компаниями более крупные и долгосрочные контракты на проверенные системы, чтобы эти компании могли уверенно инвестировать больше средств в развитие промышленной базы, которая обеспечивает наши системы вооружения более быстрыми темпами", – подчеркнул Хегсет.

Планы по увеличению выпуска ракет для ЗРК Patriot призвано привести производственные мощности в соответствие с долгосрочным спросом, необходимым для вооруженных сил США, союзников и стран-партнеров.

В сентябре прошлого года вице-президент Lockheed по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне Джейсон Рейнольдс заявлял, что недавние боевые показатели PAC-3 MSE подтвердили, что эта система является обязательной для США и их союзников по всему миру. Он пообещал поставки "рекордного количества перехватчиков" в течение нескольких лет.

ЗРК Patriot уже закупили Германия, Швеция, Испания, Румыния, Греция, Нидерланды, Япония, Кувейт, Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Бахрейн, Иордания, Катар, Южная Корея.

ЗРК Patriot в Украине — значение для системы ПВО Украины

Зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3 представляет собой один из самых совершенных элементов современной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Он является одним из самых эффективных способов сбития российских баллистических ракет. Комплекс также способен обеспечить защиту от крылатых ракет, беспилотников, авиации.

Появление "Пэтриотов" на территории Украины позволило прикрыть наиболее важные стратегические объекты и большие города, позволяя снизить последствия масштабных российских атак по крупным населенным пунктам, энергетике и тому подобное.

Интенсивное использование этих комплексов в боевых действиях в Украине позволило внедрить ряд критически важных обновлений, как на программном, так и на аппаратном уровне.

18 ноября 2025 года Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) сообщило, что Украина запросила у Вашингтона модернизацию зенитно-ракетных комплексов Patriot. В частности , речь шла о модернизации пусковых установок М901 до стандарта М903. Последняя была была разработана в ответ на растущую потребность в защите от различных угроз, включая баллистические и крылатые ракеты.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг для этого.

Отметим, что Украина уже применяет ЗРК Patriot с модернизированными пусковыми М903 и ракетами PAC-3/PAC-3MSE, что подтверждается официальными фотографиями. Однако значительная часть комплексов, поставленных Германией, все еще использует пусковые М901.

ЗРК Patriot в Украине: насколько эффективными они оказались

Первые ЗРК Patriot приехали в Украину в апреле 2023 года, хотя об их поставках украинские власти просили еще за год до полномасштабного вторжения ВС РФ.

Уже в ночь на 4 мая 2023 года защитники Украины сбили с помощью Patriot российскую крылатую ракету Х-47 "Кинжал", которая ранее считалась неуязвимой. Украинских военных, которые сделали это, учили в штате Оклахома.

Со временем в Украину прибыли еще несколько ЗРК Patriot, а для россиян они стали целью №1. Даже ходили слухи об уничтожении одного из комплексов в Киевской области. Позже выяснилось, что ЗРК был поврежден, но не уничтожен.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине надо еще 25 ЗРК Patriot, чтобы полностью закрыть важные объекты.

В октябре прошлого года ученый из университета Осло Фабиан Хоффманн обратил внимания, что эффективность сбивания ракет ВС РФ с августа по сентябрь уменьшилась в шесть раз, хотя россияне начали запускать меньше баллистики.

Это, в частности, объясняется тем, что россияне модернизировали свои ракеты, особенно "Искандер", учитывая алгоритм работы Patriot, а также изменили тактику выбора целей, сосредоточившись больше на тех, которые меньше защищены средствами ПВО.

Третья причина – банальная нехватка ракет для систем противовоздушной обороны.

Летом 2025 года Российская Федерация минимум дважды запускала по Украине более 500 средств поражения различных типов. Начало налетов совпало с периодом, когда США приостановили предоставление ракет для ЗРК Patriot и ракет "воздух-воздух" для F-16. Причиной проблем стало единоличное решение главы Пентагона Пита Гегсета.

Напомним, что известно о модификации "Искандеров" и о возможности их сбивания ЗРК Patriot.