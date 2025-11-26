В обход Трампа: зачем Пентагон трижды срывал поставки Patriot и снарядов в Украину

Летом 2025 года Российская Федерация минимум дважды запускала по Украине более 500 средств поражения различных типов. Начало налетов совпало с периодом, когда Соединенные Штаты Америки приостановили предоставление ракет для ЗРК Patriot и ракет "воздух-воздух" для F-16. Причиной проблем стало единоличное решение главы Пентагона Пита Гегсета. Почему американский топ-чиновник и бывший телеведущий принял такое решение и как это касается его отношения к Европе.

В этом году Министерство обороны США уже трижды приостанавливало помощь Украине — причем по крайней мере один раз без разрешения Дональда Трампа. Фокус перевел статью "Взаимные обвинения в правительстве США: почему Пентагон останавливал помощь Украине?" военного журналиста и аналитика Питера Сучиу для портала The National Interest. Журналист подробно разобрал, почему возникли проблемы с оружием для украинцев, какую роль в этом сыграл министр обороны Пит Хэгсет и почему он действовал, вероятно, в обход Трампа.

Через несколько дней после широко освещенного в СМИ конфликта в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом Пентагон приостановил американскую помощь европейской стране в осаде.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нужно, чтобы наши партнеры также доказали свою приверженность этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", — заявил тогда представитель Белого дома. После дальнейших переговоров между США и Украиной и дополнительных (и более дружеских) встреч между Зеленским и Трампом помощь была восстановлена.

Через несколько месяцев, в начале июля, помощь снова приостановили, но на этот раз не по указанию Трампа. Вдобавок, когда в начале июля журналист спросил Трампа, почему США прекратили военную поддержку и помощь, Трамп всё отрицал и был застигнут врасплох, когда Пентагон подтвердил эту информацию.

Почему Хэгсет не проинформировал Трампа?

За последующие дни оказалось, что министр обороны Пит Гегсет не проинформировал Белый дом, прежде чем приказать приостановить поставки оружия. Это уже третий раз, когда бывший ведущий Fox News, возглавивший Пентагон, решил перекрыть поток американской помощи Киеву.

"Этот эпизод подчеркивает часто хаотичный процесс принятия политических решений в администрации Трампа, особенно под руководством Гегсета в Министерстве обороны", — сообщил CNN в июле, ссылаясь на неназванные источники в Пентагоне.

Возможно, это не было недоразумением.

Летом президент приказал оценить запасы оружия, чтобы убедиться, что вооруженные силы США имеют достаточно боеприпасов и оружия на случай необходимости. Но на то время сообщалось, что Трамп не приказывал Гегсету приостанавливать поставки в Украину на период оценки.

Гегсет самостоятельно принял решение о приостановке поставок. Пентагон выполнял аналогичные приказы в феврале, а затем в мае, когда помощь также приостанавливали, но через несколько дней решения министра были отменены.

По данным NBC News, приостановка повлияла на поставки десятков перехватчиков Patriot, необходимых Киеву для противодействия ракетам, которые Россия постоянно запускает по критически важной инфраструктуре Украины. Другие боеприпасы включают 155-мм артиллерийские снаряды, ракеты Hellfire, ракеты с высокоточным наведением, гранатометы, ракеты класса "земля-воздух" Stinger и ракеты класса "воздух-воздух" AIM. Последние необходимы для истребителей F-16 Fighting Falcon, которые НАТО предоставило украинским ВВС в прошлом году.

Гегсет защищал свой приказ аргументом о том, что запасы оружия исчерпываются, и Соединенные Штаты не могут выделить дополнительные ресурсы, даже несмотря на то, что производство большинства боеприпасов выросло при администрации Байдена.

Пентагон путается в показаниях, а Конгресс недоволен

На этой неделе сенаторам из Комитета по вооруженным силам был представлен несколько измененный отчет о событиях во время слушаний по назначению на должность Александра Велеса-Грина, который в начале этого года был назначен старшим советником Элбиджа Колби — заместителя министра обороны по вопросам политики.

"Насколько я знаю, произошли кратковременные перебои с поставками оружия, связанные с проведением анализа возможностей, который в то время обсуждал Парнелл", — сказал Велес-Грин законодателям, сославшись на слова представителя Пентагона Шона Парнелла.

Остин Дамер, исполняющий обязанности на должности, на которую выдвинут Велес-Грин, заявил: "Мне неизвестно о каких-либо перерывах в этой помощи", и добавил: "Насколько я знаю, в прессе появилось много неточных сообщений по этому поводу, но мне неизвестно ни о каких перерывах".

Законодатели обеих партий выразили недовольство в связи с приостановкой поставок, отсутствием прозрачности и тем, что Министерство обороны не уведомило Конгресс, в том числе о состоянии вооруженных запасов США.

"Согласны ли вы с тем, что для того, чтобы министерство в конце концов получило полномочия и финансирование, необходимые для реализации концепции "мир через силу", необходимо конструктивное взаимодействие с Конгрессом?" — спросил Велеса-Грина Деб Фишер, сенатор-республиканец из Небраски. — Если между нами возникают разногласия — например, относительно того, как лучше всего поддерживать наших союзников, наших партнеров, — согласны ли вы, что конструктивное обсуждение с членами этого комитета все же было бы полезным?"

Велес-Грин подтвердил, что он будет лучше коммуницировать с законодателями по таким вопросам.

Но ни один из ответов Велеса-Грина так и не помог объяснить распоряжение Гегсета о приостановке поставок.

Гегсет назвал оборону Европы "жалкой"

Самый прямой ответ на вопрос, почему Хегсет трижды приказывал приостановить помощь Украине, вероятно, сводится к его взгляду на Европу. В уже печально известном групповом чате, опубликованном в марте 2025 года, Хегсет утверждал, что Европа "жалкая" и "тунеядствует" на оборонных обязательствах США.

Бывший ведущий Fox News давно утверждает, что Европа слишком сильно полагается на военную поддержку со стороны США и что европейские страны, особенно входящие в НАТО, должны взять на себя больше ответственности за оборону.

Гегсет заявил, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на защите своих границ и сдерживании Китая вместо поддержки Украины.

Призывая вооруженные силы США вернуться к "духу воина", Гегсет, возможно, не понимает, что США по-прежнему нуждаются в партнерах и союзниках. Пока Министерство обороны США сосредоточилось на внутренних проблемах, Китай сблизился с Россией, и его примеру последовали Иран и КНДР. Океаны больше не защищают США так, как раньше, и Пентагону стоит помнить об этом.

