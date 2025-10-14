Трамп на кураже — почему после успеха на Ближнем Востоке логично надавить на Путина
После успеха на Ближнем Востоке от Трампа можно ждать усиления давления на Путина, предполагает блогер Александр Краев. Во всяком случае, это было бы логично, учитывая, в каком стиле президент США переиграл "ось зла".
Трамп на кураже
Помните, как три недели назад Трамп хотел, чтобы Европа и Группа 7 вводила санкции, тарифы и пошлины против Китая? Ведь Китай может быть враждебным и может сильно поддерживать Россию. А сам он собирается на встречу с Си — потому что у них "замечательные переговоры о торговле и о ТикТок", тем более "они с лидером Си в очень хороших отношениях", и ему нечего делать санкции.
А тут, как только подписали мир на Ближнем Востоке, мы видим уже немного другого Трампа. Мало того, что предыдущие обещания о "Томагавках" повторяют чуть ли не каждый день, так тут и визиты нашей правительственной делегации планируются по экономическим и политическим вопросам, и тем более во всем виноват Стив Уиткофф — инструкции не выполнял, с россиянами слишком долго говорил и вообще саботировал процесс.
А тут еще и на Китай сам набросился! Теперь запланированной встречи с Си "точно не будет", плюс с 1 ноября вводятся 100% пошлины на китайские товары. На фоне того, что ТикТок в американском сегменте сейчас в американских же руках, то у Китая и тут маневра еще меньше стало.
Так неужели Трампа так вдохновил успех на Ближнем Востоке, чтобы быть столь же активным в других сферах? Скорее, не вдохновил, а показал действенность давления с одной стороны и слабость "оси зла" с другой. То есть ни Россия, ни Китай, ни Иран в конце концов ничего не смогли сделать, чтобы изменить баланс сил на Ближнем Востоке и чтобы помешать Трампу определять там ход дела. Что в принципе является очень существенным намеком на то, что и в других театрах геополитического противостояния их можно заставить отступать.
Так почему бы не попробовать?
