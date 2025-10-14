Трамп на кураже — почему после успеха на Ближнем Востоке логично надавить на Путина

Related video

Трамп на кураже

Помните, как три недели назад Трамп хотел, чтобы Европа и Группа 7 вводила санкции, тарифы и пошлины против Китая? Ведь Китай может быть враждебным и может сильно поддерживать Россию. А сам он собирается на встречу с Си — потому что у них "замечательные переговоры о торговле и о ТикТок", тем более "они с лидером Си в очень хороших отношениях", и ему нечего делать санкции.

А тут, как только подписали мир на Ближнем Востоке, мы видим уже немного другого Трампа. Мало того, что предыдущие обещания о "Томагавках" повторяют чуть ли не каждый день, так тут и визиты нашей правительственной делегации планируются по экономическим и политическим вопросам, и тем более во всем виноват Стив Уиткофф — инструкции не выполнял, с россиянами слишком долго говорил и вообще саботировал процесс.

А тут еще и на Китай сам набросился! Теперь запланированной встречи с Си "точно не будет", плюс с 1 ноября вводятся 100% пошлины на китайские товары. На фоне того, что ТикТок в американском сегменте сейчас в американских же руках, то у Китая и тут маневра еще меньше стало.

Так неужели Трампа так вдохновил успех на Ближнем Востоке, чтобы быть столь же активным в других сферах? Скорее, не вдохновил, а показал действенность давления с одной стороны и слабость "оси зла" с другой. То есть ни Россия, ни Китай, ни Иран в конце концов ничего не смогли сделать, чтобы изменить баланс сил на Ближнем Востоке и чтобы помешать Трампу определять там ход дела. Что в принципе является очень существенным намеком на то, что и в других театрах геополитического противостояния их можно заставить отступать.

Так почему бы не попробовать?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно