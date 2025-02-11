О чем поговорили Трамп и Путин: реконструкция разговора, который никто не слышал

О чем успели поговорить Трамп и Путин, нам не рассказали, но догадаться несложно, учитывая дальнейшие заявления и интонации, считает политический обозреватель Александр Краев. Главное — ничего там не было особо приятного для России и ничего откровенно угрожающего — для Украины.