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О чем поговорили Трамп и Путин: реконструкция разговора, который никто не слышал

О чем успели поговорить Трамп и Путин, нам не рассказали, но догадаться несложно, учитывая дальнейшие заявления и интонации, считает политический обозреватель Александр Краев. Главное — ничего там не было особо приятного для России и ничего откровенно угрожающего — для Украины.

Александр Краев
Александр Краев
Эксперт-международник
eye 271
трамп, путин, сша, россия
Фото: РИА | Разговор состоялся, последствия увидим
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Все-таки поговорили...

Трамп провел личный телефонный разговор с Путиным. Разберем тезисно все детали, которые известны:

  1. Услышали ли мы заявления о положительных результатах с российской стороны? При этом учитывая то, что обычно россияне изображают свою победу в любом случае. Так вот, Песков отказался комментировать и сказал, что "факт разговора был". И это не может не радовать.
  2. Что до звонка, что после, администрация Трампа и сам 47-й президент не изменили свои заявления и продолжили настаивать на том, что именно Россия не готова к переговорам и именно Путин губит страну и экономику.
  3. Да, Трамп продолжает говорить о "своем старом знакомом" Путине. Но он так же говорит и о Си, и в свое время говорил о "ракетчике" Киме. Поэтому это просто условное заверение вроде "Я знаю, что с ним делать".
  4. Очень интересно, что на фоне разговора Трамп начал четче говорить о гарантиях безопасности для Украины, как минимум о цене (сумма, условия и редкоземельные металлы). Итак, для него очевидно, что эта тема ключевая и без нее договоренностей не будет.

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