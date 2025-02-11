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О чем поговорили Трамп и Путин: реконструкция разговора, который никто не слышал
О чем успели поговорить Трамп и Путин, нам не рассказали, но догадаться несложно, учитывая дальнейшие заявления и интонации, считает политический обозреватель Александр Краев. Главное — ничего там не было особо приятного для России и ничего откровенно угрожающего — для Украины.
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Все-таки поговорили...
Трамп провел личный телефонный разговор с Путиным. Разберем тезисно все детали, которые известны:
- Услышали ли мы заявления о положительных результатах с российской стороны? При этом учитывая то, что обычно россияне изображают свою победу в любом случае. Так вот, Песков отказался комментировать и сказал, что "факт разговора был". И это не может не радовать.
- Что до звонка, что после, администрация Трампа и сам 47-й президент не изменили свои заявления и продолжили настаивать на том, что именно Россия не готова к переговорам и именно Путин губит страну и экономику.
- Да, Трамп продолжает говорить о "своем старом знакомом" Путине. Но он так же говорит и о Си, и в свое время говорил о "ракетчике" Киме. Поэтому это просто условное заверение вроде "Я знаю, что с ним делать".
- Очень интересно, что на фоне разговора Трамп начал четче говорить о гарантиях безопасности для Украины, как минимум о цене (сумма, условия и редкоземельные металлы). Итак, для него очевидно, что эта тема ключевая и без нее договоренностей не будет.
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