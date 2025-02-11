Думки
Про що поговорили Трамп і Путін: реконструкція розмови, яку ніхто не чув
Про що встигли поговорити Трамп і Путін, нам не розповіли, але здогадатися нескладно з огляду на подальші заяви та інтонації, вважає політичний оглядач Олександр Краєв. Головне — нічого там не було особливо приємного для Росії і нічого відверто загрозливого — для України.
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Все-таки поговорили…
Трамп провів особисту телефонну розмову з Путіним. Розберемо тезово усі деталі, які відомі:
- Чи почули ми заяви про позитивні результати з російського боку? Водночас зважаючи на те, що зазвичай росіяни роблять свою перемогу в будь-якому разі. Так от, Пєсков відмовився коментувати та сказав, що "факт розмови був". І це не може не радувати.
- Що до дзвінка, що після, адміністрація Трампа і сам 47-й президент не змінили свої заяви та продовжили наполягати на тому, що саме Росія не готова до переговорів і саме Путін губить країну та економіку.
- Так, Трамп продовжує говорити про "свого старого знайомого" Путіна. Але він так само говорить і про Сі, і свого часу говорив про "ракетчика" Кіма. Тому це просто умовне завірення на кшталт "Я знаю, що з ним робити".
- Дуже цікаво, що на тлі розмови Трамп почав чіткіше говорити про гарантії безпеки для України, щонайменше про ціну (сума, умови та рідкоземельні метали). Отже, для нього очевидно, що ця тема ключова і без неї домовленостей не буде.
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