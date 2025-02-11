Про що поговорили Трамп і Путін: реконструкція розмови, яку ніхто не чув

Про що встигли поговорити Трамп і Путін, нам не розповіли, але здогадатися нескладно з огляду на подальші заяви та інтонації, вважає політичний оглядач Олександр Краєв. Головне — нічого там не було особливо приємного для Росії і нічого відверто загрозливого — для України.