5 путей к перемирию — как Трамп может склонить Путина к соглашению и что может этому помешать

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Трамп придет — порядок наведет.

Обещал написать еще раз (в который раз!) о мирных переговорах. Напишу коротко самое главное, потому что кто умеет читать длинные тексты, тот уже читал.

Для танго нужны двое. Для мирных переговоров нужно согласие обеих сторон. Согласие Украины обозначено неоднократно. Согласия России нет. Представители американской администрации несколько раз приглашали Путина к переговорам и получали отказ.

Почему? Потому что с точки зрения Путина у него все в порядке: деньги еще есть (хотя Фонд национального благосостояния сожжен на 2/3), люди еще есть (хотя они не добирают нужные количества, но ищут и находят разные источники — то зэки, то корейцы, теперь вот закредитованные неудачники), военная техника еще немного осталась (но она нужна все в меньших количествах), экономика еще держится (хотя проблемы нарастают), танкеры ходят, и главное — есть ежедневное продвижение линии фронта (хотя все меньше и меньше). Верхние элиты состоят из бенефициаров войны, средние элиты запуганы ожиданием ротации, остатки среднего класса живут в искусственном комфорте, остальные сидят тихо и ворчат на кухнях. В таком режиме можно воевать еще долго.

Что делать Трампу, чтобы принудить Путина к переговорам? Вариантов немало.

Можно опустить цену на нефть, но это требует времени и успешных переговоров с собственными нефтяниками (которые не спешат бурить ради уменьшения собственных доходов) и ближневосточными лидерами (которым не понравились последние трамповские инициативы на Ближнем Востоке). Можно включить адские санкции, но это требует времени, а также усиления институтов, которые будут их воплощать и перекрывать пути обхода, а такие институты в США сейчас под ударом. Можно дать Украине много оружия, но это требует времени на производство и поставку, и еще больше времени пройдет между поступлением оружия и его реальным влиянием на политические решения в Кремле. Можно включить силу международных организаций, но это требует времени, а Трамп их разрушает вместо того, чтобы усиливать. Можно попросить помощи у Китая, но Китай имеет к США немалый список требований, и такие переговоры требуют времени и неприятных уступок.

Быстрых рычагов нет, и поэтому 24 часа превратились в 72, потом в 100 дней, потом в полгода.

Важно

Если кто и может шокировать Путина, так это Трамп. Почему именно сейчас - время проявить силу к России

Обещают в марте представить мирный план, но не представят. Покажут большой пузырь, внутри которого — пустота.

Я продолжаю считать очень реальным описанный мной ранее сценарий, в котором Трамп вообще отворачивается от войны в Европе (то есть российско-украинской войны), перебрасывая всю ответственность на европейцев. Ему будет неприятно это сделать, потому что он надеялся выглядеть супер-переговорщиком и миротворцем исторического масштаба. Но лучше выйти из проигрышной игры, чем проиграть.

"Зеленый виноград", говорила лиса у Эзопа. Не очень-то и хотелось.

Будем реалистами, не надеемся на быстрые простые решения.

Не очаровываемся — и не надо будет разочаровываться.

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