"Третьей мировой не произойдет": Трамп подписал соглашение о прекращении огня в Газе (видео)

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было подписано во время саммита в Шарм-эш-Шейхе в Египте 13 октября. Свои подписи в документе поставили лидеры США, Египта, Катара и Турции.

О подписании договора о прекращении огня в Газе сообщает информационное агентство Reuters. Американский лидер подписал документ вместе с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Они всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет", — сказал во время подписания Дональд Трамп.

Он добавил, что для того, чтобы дойти до этого, "понадобилось 3 000 лет", и конфликт "должен остановиться". Также Трамп признался, что считал эту сделку "самой сложной".

"Я думал, что это, пожалуй, будет самое сложное, и, возможно, во многих аспектах так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был удивительный спектр талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", — сказал президент США.

Прекращение огня в Газе: что известно

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа 9 октября. Оно предусматривало также обмены заложниками и пленными.

О том, что ХАМАС освободил первых заложников, СМИ писали 13 октября. Их доставил на подконтрольные Израилю территории Красный Крест.

13 октября ХАМАС вернул Израилю всех двадцать живых заложников. В руках палестинской организации оставались останки 28 израильтян.

3 октября СМИ сообщали, что ХАМАС согласился на ультиматум Трампа по освобождению всех израильских заложников.