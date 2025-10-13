"Третьої світової не станеться": Трамп підписав угоду про припинення вогню в Газі (відео)

Угода про припинення вогню в секторі Гази була підписана під час саміту в Шарм-еш-Шейху в Єгипті 13 жовтня. Свої підписи в документі поставили лідери США, Єгипту, Катару і Туреччини.

Про підписання договору щодо припинення вогню в Газі повідомляє інформаційне агентство Reuters. Американський лідер підписав документ разом із президентом Єгипту Абделем Фаттах ас-Сісі, еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Вони завжди говорили, що Третя світова війна почнеться на Близькому Сході, але цього не станеться", — сказав під час підписання Дональд Трамп.

Він додав, що для того, щоб дійти до цього, "знадобилося 3 000 років", і конфлікт "має зупинитися". Також Трамп зізнався, що вважав цю угоду "найскладнішою".

"Я думав, що це, мабуть, буде найскладніше, і, можливо, в багатьох аспектах так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був дивовижний спектр талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом", — сказав президент США.

Припинення вогню в Газі: що відомо

Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази 9 жовтня. Вона передбачала також обміни заручниками та полоненими.

Про те, що ХАМАС звільнив перших заручників, ЗМІ писали 13 жовтня. Їх доставив до підконтрольних Ізраїлю територій Червоний Хрест.

13 жовтня ХАМАС повернув Ізраїлю всіх двадцятьох живих заручників. В руках палестинської організації залишалися останки 28 ізраїльтян.

3 жовтня ЗМІ повідомляли, що ХАМАС погодився на ультиматум Трампа щодо звільнення всіх ізраїльських заручників.