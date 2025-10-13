ХАМАС звільнив перших заручників: Червоний Хрест передав їх Ізраїлю

У Секторі Гази (Палестина) бойовики ХАМАС звільнили перших сімох ізраїльських заручників після початку реалізації мирної угоди. Міжнародний комітет Червоного Хреста вже отримав заручників і доставив їх до контрольованих Ізраїлем територій.

Як повідомляє The Mirror, Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив отримання семи громадян Ізраїлю, звільнених бойовиками ХАМАС у північній частині Сектора Гази після підписання угоди про припинення вогню.

За інформацією видання, автомобілі Червоного Хреста доставили звільнених ізраїльтян до контрольованих Ізраїлем районів Гази, де відбулась передача представникам ізраїльських військових.

Звільнення заручників Фото: Скриншот

Після цього звільнених направлять на військову базу Рейм на півдні Ізраїлю. Там заручники пройдуть медичний огляд і вперше з моменту масових викрадень 7 жовтня зустрінуться зі своїми родинами.

ХАМАС заявив, що загалом планує обміняти 20 живих ізраїльських заручників на понад 1 900 палестинських в’язнів, які перебувають у місцях утримання в Ізраїлі.

У Тель-Авіві та інших містах Ізраїлю люди святкували новину про звільнення.

Десятки тисяч ізраїльтян зібралися на публічних показах і спільних заходах, стежачи за прямими трансляціями з місця подій. Наймасовіше святкування відбувається у Тель-Авіві.

Нагадаємо, масові викрадення ізраїльських громадян відбулися 7 жовтня під час нападу ХАМАС на південні райони Ізраїлю. Відтоді тривають переговори за участі міжнародних посередників щодо звільнення заручників і припинення бойових дій у Секторі Гази.

