ХАМАС освободил первых заложников: Красный Крест передал их Израилю

В секторе Газа (Палестина) боевики ХАМАС освободили первых семерых израильских заложников после начала реализации мирного соглашения. Международный комитет Красного Креста уже получил заложников и доставил их на контролируемые Израилем территории.

Как сообщает The Mirror, Международный комитет Красного Креста подтвердил получение семи граждан Израиля, освобожденных боевиками ХАМАС в северной части сектора Газа после подписания соглашения о прекращении огня.

По информации издания, автомобили Красного Креста доставили освобожденных израильтян в контролируемые Израилем районы Газы, где состоялась передача представителям израильских военных.

Освобождение заложников Фото: Скриншот

После этого освобожденных направят на военную базу Рейм на юге Израиля. Там заложники пройдут медицинский осмотр и впервые с момента массовых похищений 7 октября встретятся со своими семьями.

ХАМАС заявил, что в целом планирует обменять 20 живых израильских заложников на более 1 900 палестинских заключенных, находящихся в местах содержания в Израиле.

В Тель-Авиве и других городах Израиля люди праздновали новость об освобождении.

Десятки тысяч израильтян собрались на публичных показах и совместных мероприятиях, следя за прямыми трансляциями с места событий. Самое массовое празднование происходит в Тель-Авиве.

Напомним, массовые похищения израильских граждан произошли 7 октября во время нападения ХАМАС на южные районы Израиля. С тех пор продолжаются переговоры с участием международных посредников по освобождению заложников и прекращению боевых действий в секторе Газа.

Как сообщал Фокус, 9 октября Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

Фокус также писал, что 3 октября боевики ХАМАС согласились на ультиматум Дональда Трампа по освобождению всех израильских заложников.