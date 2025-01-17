Миротворцы в Украине или переговоры о мире: зачем в Украину приехал Кир Стармер

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Визит Стармера: добавим контекста

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину. Понятно, что ключевая тема — миротворцы и потенциальные переговоры, но можно шире взглянуть на то, о чем Украине и Британии стоит говорить и над чем очень нужно работать.

1. Позиция "пятёрки" относительно мирных переговоров

В Европе начинает плавно формироваться новое объединение решительных и действенных государств, которые должны стать в идеале флагманом и европейской безопасности, и европейской политики. И поэтому на фоне подготовки Трампа к потенциальным переговорам крайне важно, чтобы и у Европы была своя позиция.

2. Хартия о ста годах партнерства

Пока писал пост, ее уже и подписали, поэтому ценность подтвердилась:)

3. Миротворцы

Вопрос для британцев уже не стоит "быть или не быть" миротворцам (ах, какой каламбур получился), а в том, должны ли они обеспечивать процесс переговоров, или они должны обеспечить результаты переговоров. Соответствующие консультации параллельно идут с французами.

4. Программы восстановления

Великобритания одна из первых начала поддерживать экономическое и инфраструктурное восстановление нашего государства, а потому сейчас на фоне ее собственных экономических трудностей эта программа явно будет модернизироваться.

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