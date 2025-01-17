Миротворці в Україні чи переговори про мир: навіщо в Україну приїхав Кір Стармер

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Візит Стармера: додамо контексту

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України. Зрозуміло, що ключова тема — миротворці та потенційні переговори, але можна ширше поглянути на те, про що Україні та Британії варто говорити і над чим конче потрібно працювати.

1. Позиція "п'ятірки" щодо мирних переговорів

У Європі починає плавно формуватися нове об'єднання рішучих і дієвих держав, які мають стати в ідеалі флагманом і європейської безпеки, і європейської політики. І тому на тлі підготовки Трампа до потенційних переговорів вкрай важливо, щоб і в Європи була своя позиція.

2. Хартія про сто років партнерства

Поки писав пост, її вже й підписали, тому цінність підтвердилася:)

3. Миротворці

Питання для британців уже не стоїть "бути чи не бути" миротворцям (ах, який каламбур вийшов), а в тому, чи повинні вони забезпечувати процес переговорів, чи вони повинні гарантувати результати переговорів. Відповідні консультації паралельно йдуть із французами.

4. Програми відновлення

Британія одна з перших почала підтримувати економічне та інфраструктурне відновлення нашої держави, а тому зараз на тлі її власних економічних труднощів ця програма явно модернізуватиметься.

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