Трамп призначив спецпосланця у Гренландії: як відреагували Данія та ЄС

Президент США Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.

Це оголошення стало ще одним кроком в рамках публічного тиску, який створює Трамп навколо острова. Про це повідомило видання Reuters.

Вже неодноразово президент США заявляв, що Гренландія повинна стати частиною США, посилаючись на позиції безпеки та інтерес до мінеральних ресурсів острова.

"Джеф розуміє, наскільки важлива Гренландія для нашої національної безпеки, і буде рішуче просувати інтереси нашої країни в галузі безпеки, захисту та виживання наших союзників і, звичайно, усього світу", — написав Трамп у дописі на Truth Social.

Сам Лендрі також відзначив, що це чудова ідея, і в своєму повідомленні наголосив, що вони "повинні забезпечити, щоб Гренландія приєдналася до Сполучених Штатів".

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів, а до данського МЗС викличуть посла США.

Фредеріксен спільно з головою уряду Гренландії Єнс-Фредеріком Нільсеном опублікували заяву, у якій наголосили, що національні кордони та суверенітет держав ґрунтуються на міжнародному праві, й анексувати інші країни не можна.

Голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що "обурений цим призначенням". Він заявив, що чекає на американського посла, щоб "зробити йому чітку заяву та отримати пояснення".

У Євросоюзі також наголосили на важливості збереження територіальної цілісності та недоторканності кордонів Данії. Про це під час брифінгу сказав речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні.

"Збереження територіальної цілісності Королівства Данія, його суверенітету та недоторканності кордонів є надзвичайно важливим для Європейського Союзу", — заявив Ель Ануні.

Нагадаємо, що у серпні розвідка Данії повідомила про таємні операції США, що впливають на жителів арктичного острова.

Згодом розвідувальне агентство Данії зафіксувало більший інтерес США до Гренландії як результат загострення суперництва великих держав в Арктиці після дипломатичної.