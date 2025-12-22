Вибори у 2026 році можуть завершитися імпічментом Трампа: спікер Джонсон назвав основну причину

Спікер Палати представників США Майк Джонсон попередив, що у разі перемоги демократів на проміжних виборах 2026 року країна знову опиниться на порозі імпічменту президента Дональда Трампа. За його словами, втрата республіканцями контролю над Конгресом означатиме політичну дестабілізацію та спробу зірвати роботу адміністрації.

Як повідомляє видання Washington Examiner, про це Майк Джонсон заявив під час виступу на консервативному форумі AmericaFest, звертаючись до прихильників Республіканської партії. Він наголосив, що проміжні вибори 2026 року матимуть вирішальне значення для майбутнього президентського курсу Дональда Трампа.

Спікер Палати представників прямо заявив, що демократи не приховують своїх намірів знову вдатися до імпічменту у разі повернення більшості в Конгресі. За його словами, радикальне крило Демократичної партії розглядає цю процедуру як головний політичний інструмент боротьби з Білим домом.

Промова Майка Джонсона під час виступу на консервативному форумі AmericaFest

"У середині терміну 2026 року поставлено на карту абсолютно все. Якщо ми втратимо більшість у Палаті представників, радикальні ліві негайно почнуть процедуру імпічменту президента Трампа. Вони створять повний хаос у країні, і ми не можемо цього допустити", – заявив Джонсон, звертаючись до учасників заходу.

Він також підкреслив, що йдеться не лише про політичне суперництво між партіями, а про спробу паралізувати роботу федеральної влади. На його думку, демократи, отримавши контроль над Палатою представників, зосередяться не на законодавчій діяльності, а на нескінченних розслідуваннях і конфронтації з президентом.

"Якщо демократи повернуть собі Конгрес, вони не витрачатимуть час на ухвалення законів. Їхньою головною метою стане імпічмент Дональда Трампа та створення атмосфери постійної кризи", – наголосив спікер Палати представників.

Майк Джонсон нагадав, що Дональд Трамп уже двічі проходив через процедуру імпічменту під час свого першого президентського терміну. Він зазначив, що навіть після повернення Трампа до Білого дому окремі демократи відкрито заявляли про готовність повторити ці спроби.

Зокрема, цього року конгресмен від Демократичної партії Ел Грін наполягав на висуненні кількох статей імпічменту проти чинного президента. Ще один демократ, конгресмен Шрі Танедар, також ініціював процедуру імпічменту, однак згодом відкликав свої пропозиції після тиску з боку партійного керівництва.

Окрім цього, Джонсон заявив, що збереження республіканської більшості в Конгресі є ключовою умовою для недопущення нового імпічменту. За його словами, вибори 2026 року стануть переломним моментом не лише для президентства Дональда Трампа, а й для політичної стабільності Сполучених Штатів.

