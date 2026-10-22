Кремль взялся за американские выборы: РФ атакует политиков США с помощью ИИ и фейков

Накануне промежуточных выборов в США российские власти развернули тайную кампанию по оказанию влияния в интернете. Ее цель — сформировать общественное мнение и подорвать позиции как демократов, так и республиканцев, выступающих в поддержку Украины.

Об этом сообщили влиятельные законодатели-демократы — заместитель председателя Комитета по разведке Сената Марк Уорнер и ведущий член Комитета по разведке Палаты представителей Джим Хаймс. Они ссылаются на секретный доклад американских спецслужб, пишет Politico.

По словам Хаймса, российские дезинформационные операции направлены на создание "ощущения хаоса и анархии" и затрагивают широкий круг вопросов: от подрыва доверия к государственным институтам США до сомнений в надежности оборудования для голосования. Сенатор Уорнер добавил, что Москва активно использует инструменты искусственного интеллекта, чтобы ускорить распространение манипулятивного контента и более точно влиять на американских избирателей.

Видео дня

Законодатели подчеркнули, что Кремль нацеливается на любого политика, поддерживающего Украину, независимо от его партийной принадлежности. При этом американские спецслужбы пока не обнаружили доказательств попыток прямого взлома избирательной инфраструктуры или сетей политических штабов.

Россия неоднократно прибегала к подобному вмешательству — в частности, во время избирательных кампаний в США в 2016, 2018 и 2024 годах, а также во время недавних выборов во Франции, Грузии и Молдове.

Уже стали известны подробности как минимум одной продолжающейся операции: по данным аналитической компании Graphika, российская группировка "Storm-1516" создала и распространила в социальной сети X дипфейк-видео, содержащее обвинения в сексуальном насилии в адрес Джеймса Таларико, кандидата в Сенат Техаса. Кроме того, руководство платформы X сообщило об удалении более 13 000 аккаунтов, связанных с дезинформационными кампаниями, которые велись из России, Ирана и Китая.

Представители аппарата директора Национальной разведки США (ODNI) и посольства России в Вашингтоне отказались оперативно прокомментировать ситуацию.

Эта информация вызвала широкий резонанс в Вашингтоне. Представитель конгрессмена-республиканца Рика Кроуфорда, возглавляющего комитет Палаты представителей по разведке, выступил с критикой в адрес Уорнера и Хаймса, обвинив их в "избирательном подходе" к фактам и указав вместо этого на угрозы со стороны Китая. Между тем Хаймс сообщил, что на следующей неделе комитет Палаты представителей по разведке проведет еще один закрытый брифинг с участием представителей обеих партий, посвященный угрозам избирательному процессу.

Напомним, что, как сообщала газета Daily Mail, Трамп заявил, что Китай вмешивается в выборы в США.

Кроме того, мы рассказывали, что такое промежуточные выборы в Конгресс США и почему речь здесь идет не совсем о выборах.