Больше соглашений и встреч с диктаторами: чего ожидать от Трампа после победы демократов на выборах

Ограниченный внутри страны, Дональд Трамп будет компенсировать это за рубежом. Такой прогноз дает Sky News после промежуточных выборов. Впереди у президента США расследования, бюджетные ограничения и политический тупик, тогда как внешняя политика остается сферой с практически неизменными полномочиями.

Поражение на промежуточных выборах может подтолкнуть Дональда Трампа к ещё более активным действиям на международной арене — именно там его полномочия остаются наиболее широкими. Такой прогноз делает Sky News, отмечая, что внешняя политика по-прежнему находится в руках президента США, и он способен использовать это в своих интересах.

Внутри страны, по оценке издания, Трампа ждут гораздо более сложные условия: изменения в Конгрессе означают расследования, бюджетные ограничения и политический тупик. Именно это, по мнению журналистов, и может вытолкнуть его из страны.

"Находясь под домашним арестом и преследуемый на родине, он сможет свободно позировать и демонстрировать свои танцевальные навыки за рубежом. И на этот раз ему больше не нужно беспокоиться о выборах — не осталось ничего, с чем можно было бы бороться", — пишет Sky News.

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За два года, отмечает издание, Трамп успел перевернуть мир: встать на сторону России, развязать войну в Иране и вызвать глобальный кризис в самих США. Цена за это, по мнению журналистов, была уплачена его партией.

Впрочем, признания ошибок со стороны президента там не ожидают — его называют человеком, не склонным к раскаянию. Наоборот, после выборов Трамп может усилить обвинения в адрес других и удвоить усилия, дестабилизирующие мир.

Среди возможных шагов Sky News называет стремление заключать новые мирные соглашения и проводить встречи с авторитарными лидерами — в частности, с Ким Чен Ыном, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В издании также не исключают эскалации войны с Ираном или возникновения новых конфликтов.

"Трамп будет пытаться всеми возможными способами приукрасить своё наследие. Кто знает, на какие ещё авантюры можно уговорить этого раненого и разгневанного президента? Политические враги Трампа на Капитолийском холме попытаются его обуздать. У него будут другие идеи. Титаническая борьба манит. Держитесь крепче", — добавляет издание.

Ранее сообщалось, что сам Трамп заявил: республиканцы одержали бы убедительную победу, если бы его фамилия фигурировала в бюллетенях. В то же время он сказал, что признает результаты и будет сотрудничать с демократами, которые выходят вперед.

Также сообщалось, что миллиардер Илон Маск, потративший почти 474 млн долларов на поддержку республиканцев, отреагировал на победу демократов в Техасе шуткой — мол, его "космические лазеры" для вмешательства в выборы на этот раз не сработали.

Кроме того, пока американцы подсчитывали голоса, бизнес Трампа столкнулся с неприятным поворотом на рынке. После завершения основных торгов акции его компании пошли вниз, а связанный с ним мемкоин также подешевел.