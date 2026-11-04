"Космические лазеры" не помогли: Маск отреагировал на поражение республиканцев на выборах в США

Американский миллиардер Илон Маск, потративший почти 474 млн долларов на поддержку республиканцев во время промежуточных выборов в США, отреагировал шуткой на победу демократов в Техасе. Он заявил, что его "космические лазеры" для вмешательства в выборы на этот раз не сработали.

Об этом он сообщил в социальной сети X 4 ноября

"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", — написал Маск.

Пост Илона Маска Фото: Скриншот

По подсчетам The New York Times, в течение избирательного цикла 2025–2026 годов миллиардер пожертвовал на политические кампании 474 млн долларов. Это самая большая сумма, которую какой-либо донор, не баллотировавшийся сам, потратил в течение одного избирательного цикла в США.

Большая часть средств — около 216 млн долларов — поступила в America PAC, собственный политический комитет Маска. Еще 168 млн долларов он перечислил в Senate Leadership Fund, который поддерживает республиканцев на выборах в Сенат США. Почти все эти деньги фактически были направлены на поддержку кандидата от республиканцев в Техасе Кена Пакстона.

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Однако, по предварительным подсчётам, победу в штате может одержать демократ Джеймс Таларико. По данным NBC News, он набрал 55% голосов, тогда как Пакстон — 43,1%. Это первая победа Демократической партии на общештатных выборах в Техасе с 1994 года.

В целом Маск потратил около 212 млн долларов на поддержку кампании Пакстона в виде прямых пожертвований и заявленных расходов America PAC. Еще примерно $12,3 млн миллиардер перечислил политическим организациям Техаса. Таким образом, его общие расходы на политические кампании в штате на данный момент составляют около $224 млн.

Газета "The New York Times" отмечает, что эти цифры могут быть неполными. Они не учитывают часть пожертвований, перечисленных через организации, которые не раскрывают своих доноров, а федеральные финансовые отчеты охватывают данные лишь до 14 октября 2026 года.

До промежуточных выборов Маск заявлял, что планирует сократить расходы на политическую деятельность. В мае 2025 года он сказал: "Что касается расходов на политическую деятельность, в будущем я буду тратить на это гораздо меньше. Думаю, я уже сделал достаточно".

Тогда же миллиардер публично поссорился с президентом США Дональдом Трампом из-за его внутренней политики и даже пригрозил создать собственную политическую партию. Осенью они в основном восстановили отношения, а Маск вновь активизировал финансовую поддержку республиканцев.

Ранее стало известно, что на фоне подсчёта голосов на промежуточных выборах в США бизнес Дональда Трампа столкнулся с негативными изменениями на рынке. После закрытия основных торгов акции его компании подешевели, а связанный с президентом США мемкоин также потерял часть своей стоимости.

Также сообщалось, что промежуточные выборы в США повлияют на положение Украины в Вашингтоне независимо от результатов голосования. Из политики уходят несколько республиканцев, которые стабильно поддерживали Киев. В то же время демократам будет сложнее добиться принятия необходимых законопроектов, даже если они будут стремиться более активно помогать Украине.