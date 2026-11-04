"Космічні лазери" не допомогли: Маск відреагував на поразку республіканців на виборах у США

Американський мільярдер Ілон Маск, який витратив майже $474 млн на підтримку республіканців під час проміжних виборів у США, відреагував жартом на перемогу демократів у Техасі. Він заявив, що його "космічні лазери" для втручання у вибори цього разу не спрацювали.

Про це він повідомив у соцмережі X 4 листопада

"Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали", — написав Маск.

Пост Ілона Маска Фото: Скриншот

За підрахунками The New York Times, упродовж виборчого циклу 2025–2026 років мільярдер пожертвував на політичні кампанії $474 млн. Це найбільша сума, яку будь-який донор, що не балотувався сам, витрачав протягом одного виборчого циклу в США.

Найбільша частина коштів — близько $216 млн — надійшла до America PAC, власного політичного комітету Маска. Ще $168 млн він передав Senate Leadership Fund, який підтримує республіканців на виборах до Сенату США. Майже всі ці гроші фактично спрямували на підтримку кандидата від республіканців у Техасі Кена Пакстона.

Видео дня

Однак, за попередніми підрахунками, перемогу в штаті може здобути демократ Джеймс Таларіко. За даними NBC News, він отримав 55% голосів, тоді як Пакстон — 43,1%. Це перша перемога Демократичної партії на загальноштатних виборах у Техасі з 1994 року.

Загалом Маск витратив близько $212 млн на підтримку кампанії Пакстона через прямі пожертви та задекларовані витрати America PAC. Ще приблизно $12,3 млн мільярдер передав політичним організаціям Техасу. Таким чином, його загальні витрати на політичні кампанії у штаті наразі становлять близько $224 млн.

The New York Times зазначає, що ці цифри можуть бути неповними. Вони не враховують частину пожертв через організації, які не розкривають своїх донорів, а федеральні фінансові звіти охоплюють дані лише до 14 жовтня 2026 року.

До проміжних виборів Маск заявляв, що планує скоротити політичні витрати. У травні 2025 року він сказав: "Що стосується політичних витрат, у майбутньому я робитиму набагато менше. Думаю, я вже зробив достатньо".

Тоді ж мільярдер публічно посварився з президентом США Дональдом Трампом через його внутрішню політику та навіть погрожував створити власну політичну партію. Восени вони переважно відновили стосунки, а Маск знову активізував фінансову підтримку республіканців.

Раніше стало відомо, що на тлі підрахунку голосів на проміжних виборах у США бізнес Дональда Трампа зіткнувся з негативними змінами на ринку. Після закриття основних торгів акції його компанії подешевшали, а пов'язаний із президентом США мемкоїн також втратив частину вартості.

Також повідомлялося, що проміжні вибори у США вплинуть на становище України у Вашингтоні незалежно від результатів голосування. З політики йдуть кілька республіканців, які стабільно підтримували Київ. Водночас демократам буде складніше домогтися ухвалення потрібних законопроєктів, навіть якщо вони прагнутимуть активніше допомагати Україні.