Начавшаяся война и инфляция привела к поражению республиканцев: Вэнс раскритиковал Трампа

Вице-президент США Джей Ди Венс после поражения республиканцев на промежуточных выборах публично разошёлся с Дональдом Трампом в оценке причин этого поражения. По данным The New York Times, он сделал это, вероятно, с предварительного одобрения самого президента.

Резкая критика курса и риторики собственной администрации — так вице-президент США Джей Ди Венс отреагировал на сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах. При этом, как отмечает The New York Times, не исключено, что он действовал с согласия Дональда Трампа.

В своем посте в социальных сетях Венс признал, что многие избиратели, ранее поддержившие президента, на этот раз отдали свои голоса кандидатам от Демократической партии. Среди причин он назвал войну, инфляцию и стремление к изменению характера отношений США с Израилем.

Каждый из этих тезисов расходится с позицией самого Трампа. Президент последовательно выступает в поддержку войны с Ираном, называет опасения по поводу роста стоимости жизни "выдумкой" и демонстрирует тесный союз с Израилем.

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По словам источника, знакомого с их разговором, перед публикацией Венс показал текст президенту и получил одобрительную реакцию. Через несколько часов Трамп заявил журналистам, что оценка вице-президента "в значительной степени верна" — хотя и продолжил настаивать на необходимости войны, сказав, что у него "не было другого выбора", кроме как нанести удар по Ирану.

"Слова вице-президента фактически дистанцируют его от решений Дональда Трампа в критически важный политический момент", — пишет издание.

С тех пор как Венс стал кандидатом в вице-президенты в паре с Трампом, многие видели в нем главного претендента на роль преемника. После провальных для республиканцев результатов в партии началось переосмысление будущего, и пост Венса, по мнению NYT, демонстрирует готовность отойти от президента ради собственной политической перспективы.

Впрочем, Марк Шорт, бывший глава аппарата вице-президента Майка Пенса, считает, что выигрышного варианта здесь нет.

"Риск очевиден: Трамп может воспринять это болезненно, и тогда Венс лишится своего главного защитника и союзника, — говорит Шорт. – А если Трамп не обидится, то Венс всё равно не заработает очков в глазах противников Трампа, которые спросят: "Почему же ты ничего не меняешь?"".

Ранее сообщалось, что после поражения республиканцев Дмитрий Песков упомянул о "миротворческих усилиях" Трампа и анонсировал новый раунд переговоров, а вопрос о влиянии Конгресса назвал внутренним делом США. В Кремле надеются, что президент не откажется от переговоров о прекращении войны России против Украины после потери республиканцами контроля над обеими палатами.

Также сообщалось, что Трамп, ограниченный внутри страны, будет компенсировать это за рубежом. Такой прогноз дает Sky News. Впереди у президента — расследования, бюджетные ограничения и политический тупик, тогда как во внешней политике его полномочия практически не ограничены.

Кроме того, 3 ноября республиканцы потерпели крупное поражение на промежуточных выборах. Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса — Палате представителей и Сенате. Новый состав парламента приступит к работе 3 января 2027 года, и для Трампа это означает утрату контроля над законодательной властью на последние два года президентства. Что это изменит для американских санкций против России, анализирует специалист по коммуникациям Максим Гардус.