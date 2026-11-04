"Юристам — приготовиться": демократы начнут расследования в отношении администрации Трампа

Демократы, которые после выборов во вторник получили контроль над обеими палатами Конгресса США, готовятся к расследованиям в отношении администрации Дональда Трампа и его семьи. Обвинения серьезные — коррупция.

Об этом говорится в материале Financial Times, для которого издание пообщалось с юристами. Согласно полученной информации, коррупция в администрации Трампа стала одной из важных тем предвыборной кампании. Теперь демократы, как считают собеседники издания, сосредоточатся на трех направлениях:

обогащение семьи самого Трампа;

фаворитизм правительства в отношении корпораций, поддерживавших республиканцев и политику президента;

политические решения в таких сферах, как доступность жилья и других.

Во вторник вечером о готовности к расследованиям заявил Роберт Гарсия, который, по всей видимости, возглавит комитет Палаты представителей по надзору. "Юристам — приготовиться", — сказал он.

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Рон Вайден, который должен стать председателем финансового комитета Сената, опубликовал в соцсети пост, состоящий из одного слова: "Повестки" (в суд, — ред.).

Соруководитель группы по парламентским расследованиям юридической фирмы Holland & Knight Кристофер Армстронг рассказал FT, что клиенты фирмы обеспокоены такими перспективами. "Работа Конгресса следующего созыва будет посвящена сплошным расследованиям и надзору. Именно это беспокоит наших клиентов", — сказал он.

Ранее Sky News также писало о тяжелых временах для Трампа после победы демократов. По оценке издания, изменения в Конгрессе означают расследования, бюджетные ограничения и политический тупик. Именно это, по мнению журналистов, и может вытолкнуть его из власти.

Кроме того, пока американцы подсчитывали голоса, бизнес Трампа столкнулся с неприятным поворотом на рынке. После завершения основных торгов акции его компании пошли вниз, а связанный с ним мемкоин также подешевел.