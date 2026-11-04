"Юристам приготуватися": демократи розпочнуть розслідуваня щодо адміністрації Трампа

Демократи, які після виборів у вівторок отримали контроль над обома палатами Конгресу США, готуються до розслідувань щодо адміністрації Дональда Трампа та його родини. Звинувачення серйозні — корупція.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, для якого видання поговорило з юристами. Згідно з отриманою інформацією, корупція в адміністрації Трампа стала однією з важливих тем передвиборчої кампанії. Тепер демократи, як вважають співрозмовники видання, зосередяться на трьох напрямках:

збагачення родини самого Трампа;

фаворитизм уряду щодо корпорацій, які підтримували республіканців і політику президента;

політичні рішення в таких сферах, як доступність житла, та інших.

У вівторок ввечері про готовність до розслідувань заявив Роберт Гарсія, який, імовірно, очолить комітет Палати представників з нагляду. "Юристам приготуватися", — сказав він.

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Рон Вайден, який має стати головою фінансового комітету Сенату, написав у соцмережі пост з одного слова: "Повістки" (до суду, — ред.).

Співкерівник групи з парламентських розслідувань юрфірми Holland & Knight Крістофер Армстронг розповів FT, що клієнти фірми хвилюються через такі перспективи. "Робота Конгресу наступного скликання буде присвячена суцільним розслідуванням і нагляду. Саме цим стурбовані наші клієнти", — сказав він.

Раніше Sky News теж писало про важкі часи для Трампа після перемоги демократів. За оцінкою видання, зміни в Конгресі означають розслідування, бюджетні обмеження та політичний глухий кут. Саме це, вважають журналісти, і може виштовхнути його назовні.

Крім того, поки американці рахували голоси, бізнес Трампа зіткнувся з неприємним поворотом на ринку. Після завершення основних торгів акції його компанії пішли вниз, а пов'язаний із ним мемкоїн також подешевшав.