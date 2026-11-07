Санкції проти РФ, Patriot та енергетика: демократи у США готують для України пакет на 15 млрд доларів, — FT

Американські демократи мають намір підготувати для України новий пакет допомоги. Його вартість може становити 15 млрд доларів.

Представники Демократичної партії США, які тепер контролюють обидві палати Конгресу, прагнуть посилити підтримку України та запровадити нові санкції проти російської економіки. Про це пише видання Financial Times.

Законодавці, які засідають у Капітолії, планують підготувати для Києва новий пакет допомоги у сфері безпеки. За словами одного з помічників демократів у комітеті з питань закордонних справ Палати представників, його обсяг становитиме близько 15 мільярдів доларів.

Перед приведенням до присяги нового Конгресу в січні, прихильники Києва розраховують, що під час перехідного періоду вдасться заручитися підтримкою республіканців, щоб домогтися необхідної для країни дуже важливої енергетичної допомоги, а також посилення протиповітряної оборони.

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Як зазначається, законодавці, найімовірніше, використовуватимуть щорічний законопроект про оборонну політику — The National Defense Authorization Act (NDAA), який має бути ухвалений до закінчення каденції нинішнього складу Конгресу.

Очікується, що до федерального закону, який визначає політику Пентагону, будуть внесені поправки щодо питань, пов’язаних із санкціями проти Росії, обміном розвідданими, ракетами-перехоплювачами для Patriot, а також роботою супутникових систем Starlink і Starshield.

Головний пріоритет для демократів

За словами джерела, головним пріоритетом для демократів у новому Конгресі стане внесення поправок до законодавства про санкції проти Росії, названого на честь покійного сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема. Закон, ухвалений за широкої двопартійної підтримки, передбачає фінансові санкції щодо оборонного та енергетичного секторів Росії, був скасований президентом Дональдом Трампом після укладення угоди з Володимиром Путіним про виведення російського дизельного палива на світові енергетичні ринки.

Однак без більшості у дві третини голосів в обох палатах законодавці-демократи не зможуть завадити Трампу накласти вето на законопроект, на розробку та впровадження якого пішло півтора року.

Крім того, законодавці прагнутимуть посилити нагляд за мережею супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска, якою користується Україна. Помічник демократа в сенатському комітеті з міжнародних відносин повідомив, що комісія поінформувала мільярдера про те, що він повинен зберегти всі документи, що стосуються уповільнення супутникового зв’язку, а також надсилає листи до портів, банкам та організаціям, які беруть участь у дизельній угоді Трампа з Росією.

Демократи також планують розслідувати зовнішню політику адміністрації Трампа та ділові інтереси родини президента. Ще одним пріоритетом є вивчення ділових інтересів Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера, посланців глави Білого дому на переговорах щодо України та Ірану.

Нагадаємо, що контроль над обома палатами Конгресу дає демократам право вирішувати, що і коли виносити на голосування. Агентство Reuters вважає, що саме допомога Україні стане одним із пріоритетів зовнішньої політики США.

Крім того, демократи готуються до розслідувань щодо адміністрації Дональда Трампа та його родини.