Росія б'є по енергетиці, ЄС терміново готує Україні "рятівний" пакет допомоги: що до нього увійде

Не лише генератори й зарядні станції — Україна хоче отримати від ЄС автобуси та допомогу з переправами через Дніпро, щоб російські удари не паралізували життя міст узимку.

Російська армія не припиняє атакувати енергетичну інфраструктуру України, фактично залишаючи мільйони людей під загрозою відключень світла й тепла напередодні холодів. І поки температура за вікном опускається до мінусових позначок, питання відновлення енергосистеми стає питанням виживання, а не просто економіки. Саме тому додаткова допомога Євросоюзу зараз важлива як ніколи, адже від підтримки критичної інфраструктури союзниками залежить, чи зможуть українці пережити зиму в теплі та зі світлом. 15 листопада у своєму офіційному Telegram-каналі прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна та Євросоюз працюють над екстреним пакетом допомоги, який має підтримати українські міста під час зими на тлі російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру.

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"Готуємо з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета для України: генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра. Усе це необхідне, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст", — написав глава уряду.

Таким чином, у новому пакеті допомоги йдеться не лише про обладнання для забезпечення електроенергією, а й про автобуси та допомогу з мостами й переправами через Дніпро.

Яку допомогу Україна розраховує отримати від Євросоюзу

Зимовий пакет має охопити одразу кілька напрямів, від енергетики до транспортної інфраструктури. Зокрема, Україна розраховує на:

генератори — для забезпечення електроенергією об'єктів і громад в умовах перебоїв зі світлом;

зарядні станції — додаткове обладнання для забезпечення потреб під час відключень електроенергії;

автобуси — для підтримки громадського транспорту та пасажирського сполучення;

допомогу з мостами та переправами — для відновлення транспортної інфраструктури та збереження сполучення між берегами Дніпра.

Окремо увагу приділяють транспортній і логістичній складовим. Ідеться не лише про постачання обладнання, а й про підтримку інфраструктури, яка може постраждати від російських атак.

"Ми зробимо все, щоб в Україні було світло. Лікарні продовжуватимуть працювати, як і критично важливі служби", — ще 10 листопада заявиля речниця Європейської комісії Ева Грнчірова.

За її словами, Євросоюз намагається досить швидко опрацьовувати запити України щодо енергетики, транспорту та логістики і задовольняти потреби через Механізм цивільного захисту Євросоюзу. Грнчірова також уточнила, що Євросоюз може надати підтримку для мостової та залізничної інфраструктури, а також обладнання для громадського транспорту.

Як ЄС планує передавати допомогу Україні

Отже, одним із механізмів постачання має стати Механізм цивільного захисту Євросоюзу, до якого входять 27 держав-членів ЄС та ще 10 країн-партнерів. Через нього країни-учасниці можуть передавати Україні необхідне обладнання для реагування на надзвичайні ситуації.

Крім того, Євросоюз має стратегічні резерви в межах програми rescEU. Їх також можуть використовувати для підтримки України, тим паче, що даний механізм уже застосовували раніше. Минулої зими з європейських стратегічних резервів в Україну доправили тисячі генераторів і трансформаторів.

За інформацією Єврокомісії, допомога надаватиметься з урахуванням конкретних потреб українських регіонів. Для цього європейська сторона збирає інформацію про необхідне обладнання та місця, де воно потрібне найбільше.

Чому Україна терміново потребує додаткової підтримки

Необхідність нового пакета допомоги пов'язана з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Вони створюють додаткове навантаження на енергосистему та ускладнюють забезпечення електроенергією українських міст.

Зокрема, 15 листопада російські війська атакували лінії електропередачі та підстанції у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

За словами Сергія Корецького, внаслідок цього без електропостачання залишилися сотні тисяч людей.

"Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення. Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", — наголосив прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що допомога потрібна не лише для подолання наслідків атак на енергетику, а й для підтримки Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших українських міст.

Коли Україна може отримати перші поставки

16 листопада Сергій Корецький планує провести в Брюсселі переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Головна мета зустрічі — узгодити ключові деталі екстреного зимового пакета.

Українська сторона розраховує, що після переговорів рішення остаточно погодять, а перші партії необхідного обладнання надійдуть до країни якомога швидше.

Водночас станом на момент оголошення про підготовку пакета його остаточне наповнення ще узгоджували. Конкретних обсягів постачання, кількості генераторів, зарядних станцій та автобусів, а також графіка їхнього прибуття уряд поки не оприлюднив.

Нагадаємо, під час масованої ракетно-дронової атаки вночі 14 жовтня російські війська завдали ударів по всіх трьох теплоелектроцентралях Києва, а також по важливих об’єктах енергосистеми в Київській і Харківській областях.

Також Фокус писав, що демократи у США планують підготувати для України новий пакет допомоги у сфері безпеки на суму близько 15 млрд доларів. Крім того, законодавці також хочуть посилити санкції проти Росії, передбачити постачання ракет-перехоплювачів для Patriot і врегулювати питання обміну розвідданими та роботи супутникових систем Starlink і Starshield.