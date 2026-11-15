Россияне наносят удары по подстанциям "Шахедами" из-за ограничений в работе Starlink, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что проблемы с работой терминалов Starlink не исчезли. Он добавляет, что это позволяет российским оккупантам наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам главы государства, перебои в работе терминалов позволили россиянам наносить удары реактивными "Шахедами" по подстанциям. Об этом говорится в его воскресном заявлении в Telegram.

"Многие из этих атак проходят именно из-за того, что сохраняются ограничения на скорость работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях. Наши дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 километр в час (100 миль в час) и просто не догоняют российские реактивные "шахеды", — отмечает Зеленский.

Глава государства добавляет, что рассчитывает на снятие соответствующих ограничений на работу терминалов. Он отмечает, что от этого "непосредственно зависит защита жизней и украинской энергетики перед зимой".

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"Имеется поручение руководству МИД, Минобороны и Офиса максимально тесно сотрудничать с американской стороной и SpaceX. Важно оказаться на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине", — подытожил президент.

Ранее Фокус сообщал о том, как США вновь ограничивают скорость работы системы Starshield в Украине. Зеленский заявил, что из-за этого сложнее перехватывать российские дроны.

Впоследствии стало известно о росте числа неудач миссий ВСУ из-за отключения Starlink. Терминалы Starlink ВСУ в течение трёх суток постепенно теряли возможность работать при скорости движения свыше 161 км/ч.