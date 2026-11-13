Провалы миссий ВСУ выросли от 10% до 100%: что говорят в SpaceX об ограничениях Starlink, — Axios

Терминалы Starlink ВСУ в течение трёх суток постепенно теряли возможность работать при скорости движения свыше 161 км/ч. В первый день речь шла о невыполнении 10 % боевых миссий, затем — 50%, а на третий день — о провале всех 100%.

В Украине перестали работать военные терминалы спутниковой связи Starshield, а не гражданские Sparlink, уточнило издание Axios. После заявления Зеленского о новых ограничениях военных терминалов Starlink на это событие отреагировали сенаторы США и высокопоставленные чиновники ЕС. Между тем СМИ получили первую официальную реакцию компании SpaceX, которой владеет друг Дональда Трампа и миллиардер Илон Маск. SpaceX лаконично сообщила, что не предпринимала никаких действий по ограничению работы терминалов связи для украинской армии. При этом уже второе сутки подряд об инциденте молчат в Пентагоне, который контролирует Starshield, молчит Маск, а представители Украины заявляют, что это давление со стороны Белого дома с целью добиться уступок на мирных переговорах.

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СМИ собрали публичные заявления относительно нового ограничения Starlink, о котором стало известно утром 12 ноября. Выяснилось, что единственная реакция SpaceX — это ответ компании, о котором рассказал журналист Axios Томас Новелли (Thomas Novelly): не указано, является ли это пресс-релизом или информацией из частной беседы. Новелли написал в социальной сети X: компания заверила, что никаких ограничений не вводила.

Ограничения Starlink — ответ SpaceX от 12 ноября Фото: Скриншот

Между тем в материале Axios привели информацию от украинских военных о том, что связь военных терминалов Starshield постепенно ухудшалась. По словам военных, проблемы те же, что и во время предыдущих ограничений — терминалы перестают работать, если движутся со скоростью более 161 км/ч. Проблемы нарастали постепенно, а не мгновенно: сначала срывались 10% боевых миссий, а на третьи сутки — все 100%.

СМИ привело комментарий временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника. По словам американского чиновника, пока не поступило официальных разъяснений от Пентагона и SpaceX о том, что происходит с терминалами Starshild, которые используются ВСУ.

Ограничения Starlink — что произошло 12 ноября

Отметим, что 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых ограничениях Starlink, которые были зафиксированы в Силах обороны. О проблемах доложили министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий Михаил Драпатый. По словам Зеленского, ситуацию изучили и выяснили, что это не технический сбой, а системная проблема. СМИ сообщили со ссылкой на неназванного украинского высокопоставленного чиновника, что ограничения Starlink могут быть давлением на Киев со стороны Вашингтона, чтобы заставить пойти на уступки в переговорах с Москвой, которая требует капитуляции украинцев.

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что проблемы со Starlink могут быть связаны с пересмотром условий военного тарифного плана. Чиновник не уточнил, о чем идет речь: о новых ограничениях скорости работы терминалов, о стоимости тарифного плана и т. д.

Предыдущий случай, когда появились ограничения Starlink, произошел 14 октября, и проблемы продолжались до 24 октября. В то время Трамп заключил соглашение с РФ о поставках дизельного топлива и оказывал давление на Украину с целью прекращения ударов по российским НПЗ. При этом терминалы Starshield на самом деле не используются для нанесения ударов по объектам, но они широко применяются для сдерживания ВС РФ на линии фронта и для сбивания реактивных "Шахедов".

Напоминаем, что финское издание Yle рассказало об израильской системе HiSky, которую ВСУ используют в качестве альтернативы Starlink.