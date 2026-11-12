Starlink снова "падает" при 160 км/ч: "Флеш" объяснил, почему возникли новые проблемы

Из-за ограничений Starlink плохо работали вертолеты, преследующие российские "Шахеды". Проблема может заключаться в условиях военного тарифа, которые вдруг стали "беспокоить" США.

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил ограничения в отношении Starlink, которые вновь вступили в силу 12 ноября. В Telegram-канале Бескрестнова появилось сообщение с объяснением причин такой ситуации. По оценке советника, речь может идти об условиях военного тарифа, которые ранее не беспокоили США, а теперь почему-то возникли вопросы.

Бескрестнов сообщил, что вертолеты и дроны-перехватчики столкнулись с проблемами при преследовании российских реактивных "Шахедов". [Вероятно, речь идет о последней атаке РФ 12 ноября, когда Воздушные силы сообщили о сбивании 89 из 123 БПЛА, в том числе 51 из 73 реактивных — ред.]. При этом он уточнил, что если есть проблемы с условиями использования, то их нужно обсуждать, а не отключать защиту украинцев.

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"Вероятно, американская сторона будет ссылаться на условия военного тарифного плана для Украины, но в течение нескольких лет эти условия никого не беспокоили", — написал "Флеш".

Ограничения Starlink — Краткая информация о новых проблемах 12 ноября Фото: Скриншот

На страницах владельца SpaceX Илона Маска, который ранее комментировал ситуацию со Starlink, пока нет свежих сообщений о ситуации с военными терминалами для Украины. Отметим, что предыдущие ограничения внезапно появились после отказа Украины прекратить удары по НПЗ РФ, а новые — после серии успешных попаданий по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России.

Ограничения Starlink — что известно

Отметим, что днём 12 ноября, когда спецпредставители вылетели в Москву на переговоры с Путиным, вновь начались ограничения Starlink. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после докладов главы Минобороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Согласно данным военного командования, терминалы вновь перестают работать при скорости движения свыше 161 км/ч. Из-за этого Силы обороны потеряли несколько дронов и лишились возможности догнать и обезвредить "Шахеды" и "Герани", которые атакуют украинскую энергетику.

Ограничения Starlink — второй подобный случай осенью 2026 года. Ранее проблема возникла 14 октября и продолжалась до 24 октября. Западные СМИ пытались выяснить причину такой ситуации. Владелец SpaceX Илон Маск заявлял, что Украина якобы нарушила условия использования гражданских терминалов, и поэтому их автоматически отключили. Затем он заявил, что речь идет о проблемах с военной версией Starshield, которой управляет Пентагон, и что только это ведомство что-то включает и выключает. В Белом доме заверили, что ничего не ограничивали, а Дональд Трамп сказал, что разберется в этом вопросе.

Напоминаем, что глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, какие решения принимал Илон Маск в отношении Starlink в ходе наступательных операций Украины. Между тем стало известно, что ВСУ используют израильскую систему HiSky в качестве альтернативы Starlink.