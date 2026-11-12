Starlink знов "падає" на 160 км/год: "Флеш" пояснив, чому почались нові проблеми

Через обмеження Starlink погано відпрацювали вертольоти, які ганяються за російськими "Шахедами". Проблема може полягати в умовах військового тарифу, які раптом почали "тривожити" США.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив відновлення обмежень Starlink, які відновились 12 листопада. У Telegram-каналі Бескрестнова з'явився допис з поясненням причин такої ситуації. За оцінкою радника та експерта, може ітись про умови військового тарифу, які раніше не турбували США, а тепер чомусь виникли питання.

Бескрестнов повідомив, що вертольоти та дрони-перехоплювачі мали проблеми під час переслідування російських реактивних "Шахедів". [Ймовірно, ідеться про останню атаку РФ 12 листопада, коли Повітряні сили повідомили про збиття 89 зі 123 БпЛА, серед них — 51 з 73 реактивних — ред.]. При цьому він уточнив, що якщо є проблеми з умовами використання, то їх потрібно обговорювати, а не відключати захист українців.

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"Ймовірно, американська сторона буде посилатися на умови військового тарифного плану для України, але кілька років ці умови нікого не турбували", — написав "Флеш".

Обмеження Starlink — Флеш про нові проблеми 12 листопада Фото: Скриншот

На сторінках власника SpaceX Ілона Маска, який раніше коментував ситуацію зі Starlink, поки немає свіжих коментарів щодо ситуації з військовими терміналами для України. Зауважмо, що попередні обмеження раптом з'явились після відмови України спиняти удари по НПЗ РФ, а нові — після серії успішних влучань по найбільших нафтопереробних заводах Росії.

Обмеження Starlink — що відомо

Зазначимо, вдень 12 листопада, коли спецпредставники полетіли у Москву на розмову з Путіним, знов почались обмеження Starlink. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповідей глави Міноборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Згідно з даними військового командування, термінали знов перестають працювать при швидкості руху понад 161 км/год. Через це Сили оборони втратили кілька дронів і втратили можливість наздогнати та знешкодити "Шахеди" та "Герані", які атакують українську енергетику.

Обмеження Starlink — другий такий випадок восени 2026 року. Раніше така ж проблеми винила 14 жовтня і тривала до 20 жовтня. Західні медіа намагались з'ясувати, яка причина такої ситуації. Власник SpaceX Ілон Маск говорив, що Україна начебто порушила умови використання цивільних терміналів і тому їх автоматично вимикали. Потім він заявив, що ідеться про проблеми з військовою версією Starshield, якою керує Пентагон і що лише ця установа щось вмикає та вимикає. У Білому домі запевнили, що нічого не обмежували, а Дональд Трамп сказав, що розбереться у питанні.

Нагадуємо, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, які рішення приймав Ілон Маск щодо Starlink при наступальних операціях України. Тим часом стало відомо, що ЗСУ використовують ізраїльську систему HiSky як альтернативу Starlink.