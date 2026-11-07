"Мільярдерська зарозумілість": Маск обмежував Starlink під час наступу ЗСУ, – Сікорський (відео)

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що власник компанії SpaceX та мільярдер Ілон Маск навмисно вимикав Starlink для України. Польський посадовець пригрозив, що Польща може платити іншій компанії за супутниковий зв'язок, якщо мільярдер буде діяти за політичними мотивами навіть на шкоду власному бізнесу. Яка позиція Сікорського щодо Маска, війни РФ проти України та Кремля?

Коментар глави польського МЗС пролунав під час інтерв'ю на YouTube-каналі SprawdzamTo. Сікорський сказав про рішення Маска щодо Starlink для ЗСУ і нагадав, що Польща платить SpaceX по 20 млн дол. щороку за функціонування 29 тис. терміналів. Зі слів посадовця, якщо на рішення підприємця буде впливати політика, то від його послуг відмовляться.

Обмеження Starlink — Сікорський про дії Маска з 16:24

Сікорський відповів на питання ведучого, який поцікавився ситуацією з Маском, оскільки міністр з ним часто листується у та коментує у соцмережі X. Міністр назва поведінку власника SpaceX "мільярдерською зарозумілістю". Також згадав про останній провал на виборах в США, коли програм кандидат в Техасі, у якого "влили" 500 млн дол.: заявив, що неприйнятно підтримувати політика, щоб він потім "піклувався про бізнес".

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"Маск почав відрізати доступ армії до Starlink українців, коли вони здійснювали наступальні операції. І я хотів би нагадати, ми є клієнтом Маска. Політичні причини обмежують послугу, але ми платимо та вимагаємо її. Тож я написав йому, що якщо він використовує політику щодо їхніх продуктів, тоді ми шукатимемо альтернативного постачальника цієї послуги", — сказав глава МЗС Польщі.

Інші тези Сікорського стосувались, серед іншого, відносин Польщі з Росією. Посадовець зауважив, що проблема з РФ полягає не лише в Путіні, а в культурній та політичній історії цієї країни. Також він заявив, що Європа нарешті повірила Польщі щодо небезпеки від росіян і тепер, ймовірно, почнуться якісь дії. Глава МЗС Польща сказав, що після завершення війни його країна відновить відносини з цією державою, але на інших засадах.

"Це цивілізаційна проблема і проблема політичної культури цієї країни, яка має монгольсько-царське, а потім більшовицьке минуле. Ніщо вже ніколи не буде таким, як до війни, бо мені здається, що Захід переконався, що ми мали рацію щодо Путіна", — підсумував Сікорський.

Обмеження Starlink — що відомо

Зазначимо, 14 жовтня українські військові та президент Володимир Зеленський повідомили, що з'явились обмеження Starlink — термінали переставали працювати при русі на швидкості понад 80-160 км/год. Термінали використовуйсь на дронах різних типів — для логістики, для мідлстрайків, для перехоплювачів "Шахедів". Серед можливих причин — рішення Білого дому та Дональда Трампа, який оголосив про дизельну угоду з РФ та був незадоволений ударами України по НПЗ РФ. Згодом західні медіа намагались встановити, що сталось насправді: були версії, що Starlink самовільно вимкнув Маск або що це рішення Пентагону. При цьому ішлося про військову версію Starshield, які не мали відношення до цивільних терміналів.

Нагадуємо, 7 листопада медіа Reuters з посиланням на джерела в ГУР повідомило, що РФ отримала власний аналог Starlink — систему "Рассвет", яка вже використовується для керування дронами під час ударів по Україні.